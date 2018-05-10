Азербайджан советует Армении «не изобретать велосипед»

Ереван/Медиамакс/. Азербайджан надеется, что «новое политическое руководство Армении избежит ошибок предшественников и будет вести политику нормализации отношений с соседями».

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что «мяч на стороне Армении и не нужно изобретать велосипед».

По его словам, «новый премьер-министр Армении вместо того, чтобы приступить к социально-экономическим реформам, в которых армянское население давно нуждается, отдает предпочтение политической агитации, затрагивая тему Нагорного Карабаха».

«Сожалеем, что он выступает с противоречивыми заявлениями относительно переговорного процесса по разрешению конфликта. Армения, злоупотребляя и искажая принцип права народов на самоопределение, пытается уйти от ответственности за военную агрессию против Азербайджана», - отметил Гаджиев.