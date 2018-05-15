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В Арцахе от выстрела противника ранен военнослужащий


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/.13 мая в районе 22:35 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, расположенных в северном направлении, от произведенного со стороны противника выстрела тяжелое огнестрельное ранение получил военнослужащий Шахмал Сейранович Петросян (1998 года рождения).

В Армии обороны отметили, что для выяснения подробностей инцидента ведется следствие. 

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