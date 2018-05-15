В Степанакерте обсудили вопросы, касающиеся армейского строительства

Ереван /Медиамакс/. Президент Республики Арцах Бако Саакян принял сегодня начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.

Пресс-служба президента Арцаха сообщает, что в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в этой сфере.