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«Арцах – самый важный столп»,- заявил Зограб Мнацаканян


Зограб Мнацаканян
Зограб Мнацаканян

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «Арцах - важнейший из столпов данного периода истории нашей идентичности»

Об этом министр заявил 18 мая в Степанакерте на брифинге после встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном.

«Мы говорили о принципах, о том, какое значение имеет Арцах для Армении, о безопасности и развитии Арцаха. Говорили также о том, что Арцах касается всех армян, потому что Арцах – важнейший из столпов данного периода истории нашей идентичности. В этом смысле это наша собирательная ответственность»,- подчеркнул министр.

«Любой человек, находящийся в Арцахе, чувствует, что люди здесь живут в особых условиях. Это особые условия в том плане, что есть угроза, есть противник, есть вопрос физической безопасности. Это вопрос каждого из нас. В этом смысле крайне важно находиться здесь, чувствовать этот дух и нести эту ответственность»,- заметил Зограб Мнацаканян.

18 мая Зограб Мнацаканян и министр обороны Армении Давид Тоноян провели встречу с руководящим составом Армии обороны Арцаха.

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