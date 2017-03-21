Премьер Армении лидирует по положительным упоминаниям в сетевых СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная медиакомпанией Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представила сегодня объемы освещения деятельности партий, блоков и политиков в интернет-СМИ в период с 13 по 19 марта 2017 года.
Мониторингу и анализу подвергались следующие информационные сайты:
168.am
1in.am
A1plus.am
Aravot.am
Armenpress.am
Armlur.am
Blognews.am
Hraparak.am
Lragir.am
Mediamax.am
News.am
Panorama.am
Tert.am
Согласно результатам мониторинга, больше всего освещались:
Политические деятели:
1. Президент Армении Серж Саргсян: 605 публикаций (35,2%), из них 383 – положительные, 211 – нейтральных, 11 – негативных.
2. Премьер-министр Карен Карапетян: 502 публикации (29,2%), из них 332 - положительных, 169 - нейтральных, 1 - негативная.
3. Член блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян: 138 публикаций (8,0%), из них 72 – положительных, 65 - нейтральных, 1 – негативная.
Партии и блоки
1. Республиканская партия Армении: 1077 публикаций (46,5%), из них 157 - положительные, 558 – нейтральные, 332 - негативные.
2. Блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 332 публикации (14,3%), из них 73 - положительные, 244 – нейтральные, 15 – негативные:
3. Блок «Царукян»: 281 публикация (12,1%), из них 59 – положительные, 199 - нейтральные, 23 – негативные.
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.