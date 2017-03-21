Премьер Армении лидирует по положительным упоминаниям в сетевых СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная медиакомпанией Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представила сегодня объемы освещения деятельности партий, блоков и политиков в интернет-СМИ в период с 13 по 19 марта 2017 года.



Мониторингу и анализу подвергались следующие информационные сайты:



168.am

1in.am

A1plus.am

Aravot.am

Armenpress.am

Armlur.am

Blognews.am

Hraparak.am

Lragir.am

Mediamax.am

News.am

Panorama.am

Tert.am



Согласно результатам мониторинга, больше всего освещались:



Политические деятели:



1. Президент Армении Серж Саргсян: 605 публикаций (35,2%), из них 383 – положительные, 211 – нейтральных, 11 – негативных.



2. Премьер-министр Карен Карапетян: 502 публикации (29,2%), из них 332 - положительных, 169 - нейтральных, 1 - негативная.



3. Член блока «Оганян-Раффи-Осканян» Сейран Оганян: 138 публикаций (8,0%), из них 72 – положительных, 65 - нейтральных, 1 – негативная.





Партии и блоки



1. Республиканская партия Армении: 1077 публикаций (46,5%), из них 157 - положительные, 558 – нейтральные, 332 - негативные.



2. Блок «Оганян-Раффи-Осканян» - 332 публикации (14,3%), из них 73 - положительные, 244 – нейтральные, 15 – негативные:



3. Блок «Царукян»: 281 публикация (12,1%), из них 59 – положительные, 199 - нейтральные, 23 – негативные.







Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Абонентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.