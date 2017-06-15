Стартует медиа-конференция «Твапатум 2017»

Ереван /Медиамакс/. 16-17 июня Центр медиаинициатив приглашает представителей армянских СМИ принять участие в конференции «Твапатум-2017».
Главной темой четверой по счету конференции является медиаменеджмент: меняющийся облик и функции медиа, новые методы монетизации, эффективные методы формирования и брендирования современных медиаплощадок, совместимость СМИ и социальных медиа.
На «Твапатум-2017» выступят 6 международных и 6 местных спикеров.
Конференция открыта для всех представителей армянской медиасферы: медиаменеджеров, редакторов, журналистов, фотожурналистов, операторов, студентов.
Участие в конференции бесплатное.
Двухдневные встречи будут проводиться в центре ISTC (7-й корпус ЕГУ, 6-ой этаж) с 10:00-17:00.
Рабочими языками конференции являются армянский, английский, русский.
Со спикерами, темами и повесткой «Твапатум-2017» можно ознакомиться по ссылке http://conference.tvapatum.mediainitiatives.am/.
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