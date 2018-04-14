Артур Джанибекян: «Будущее уже наступило»

Ереван/Медиамакс/. Телевизионный менеджер Артур Джанибекян считает, что «будущее телевидения уже наступило».
Генеральный директор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и телеканала ТНТ сказал в интервью Adindex, что «телевидение и интернет интегрируются между собой, создаются видеосервисы, и телевидение через пять лет будет показывать уже совершенно другое».
«Многие продукты будут создаваться для потребления «здесь и сейчас». Если вы, к примеру, утром смотрите что-то в метро на протяжении семи минут, значит, мы будем производить какой-то сериал каждый день на семь минут и выходить в 08.30 утра. Наша цель - идти в ногу со временем и успевать за потреблением», - заметил Артур Джанибекян.
«При этом телевидение не исчезнет. В какой-то момент в результате всех этих тектонических движений оно превратится в совершенно другой тип потребления контента», - сказал он.
Артур Джанибекян также отметил, что классический телевизионный рейтинг не имеет более ключевого значения.
«В какой-то момент контакт зрителя, что в интернете, что в телевизоре, с точки зрения стоимости будет одинаковый, поэтому какая нам разница - снижаются эфирные рейтинги или нет? Люди смотрят наш контент, а где - неважно. Если мы делаем хороший продукт, вы его и в самолете посмотрите», - сказал Артур Джанибекян.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.