Артур Джанибекян: «Будущее уже наступило»

Ереван/Медиамакс/. Телевизионный менеджер Артур Джанибекян считает, что «будущее телевидения уже наступило».

Генеральный директор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и телеканала ТНТ сказал в интервью Adindex, что «телевидение и интернет интегрируются между собой, создаются видеосервисы, и телевидение через пять лет будет показывать уже совершенно другое».



«Многие продукты будут создаваться для потребления «здесь и сейчас». Если вы, к примеру, утром смотрите что-то в метро на протяжении семи минут, значит, мы будем производить какой-то сериал каждый день на семь минут и выходить в 08.30 утра. Наша цель - идти в ногу со временем и успевать за потреблением», - заметил Артур Джанибекян.



