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Артур Джанибекян: «Будущее уже наступило»


Артур Джанибекян
Артур Джанибекян

Фото: AdIndex.ru


Ереван/Медиамакс/. Телевизионный менеджер Артур Джанибекян считает, что «будущее телевидения уже наступило».

Генеральный директор субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и телеканала ТНТ сказал в интервью Adindex, что «телевидение и интернет интегрируются между собой, создаются видеосервисы, и телевидение через пять лет будет показывать уже совершенно другое».

«Многие продукты будут создаваться для потребления «здесь и сейчас». Если вы, к примеру, утром смотрите что-то в метро на протяжении семи минут, значит, мы будем производить какой-то сериал каждый день на семь минут и выходить в 08.30 утра. Наша цель - идти в ногу со временем и успевать за потреблением», - заметил Артур Джанибекян.

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«При этом телевидение не исчезнет. В какой-то момент в результате всех этих тектонических движений оно превратится в совершенно другой тип потребления контента», - сказал он.

Артур Джанибекян также отметил, что классический телевизионный рейтинг не имеет более ключевого значения.

«В какой-то момент контакт зрителя, что в интернете, что в телевизоре, с точки зрения стоимости будет одинаковый, поэтому какая нам разница - снижаются эфирные рейтинги или нет? Люди смотрят наш контент, а где - неважно. Если мы делаем хороший продукт, вы его и в самолете посмотрите», - сказал Артур Джанибекян.

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