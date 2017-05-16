Неожиданный новогодний визит Микояна в США

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны. Фото:
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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18 декабря 1958 года посольство США в Москве отправило в Госдепартамент сообщение под названием «Визит Микояна в США». Приводим некоторые примечательные фрагменты этого документа.
«Вчера Советы запросили в нашем посольстве визу для А.И.Микояна (члена Верховного Совета и первого заместителя главы правительства СССР). Микоян прибудет в США в качестве «гостя» советского посла в Вашингтоне Меньшикова. Планирует прибыть в начале января на две недели.
Этот шаг представляет собой еще одну советскую попытку установить контакт на высшем уровне с США.
A. Можно ожидать какого-либо рода уловки, учитывая, что переговоры по организации саммита провалились ранее в этом году.
B. Тем не менее, выбор времени запроса и метод подхода сам по себе предполагает некоторую срочность для советской стороны, учитывая, что Микоян будет отсутствовать из Москвы в ходе важнейшего периода подготовки к XXIII съезду КПСС, который откроется 27 января.
Микоян практически наверняка будет искать переговоров с официальными американскими лицами относительно возрастающей торговли с США, но мы сомневаемся, что это - реальная цель его визита. Однако относительно последнего можно строить лишь догадки. Представляющееся наиболее близким к действительности объяснение состоит в том, что Хрущев отправляет Микояна для того, чтобы прозондировать намерения США относительно Берлина и по более широкому спектру вопросов. Это также может быть попытка стимулировать подозрения в Западной Европе о том, что между США и Советским Союзом имеют место секретные двусторонние переговоры. Советские агенты могут распространить эту историю в Европе, а объектом может служить ослабление солидарности НАТО в контексте ситуации с Берлином, подвести остальные западноевропейские страны к прямым переговорам с Москвой».
Интересны оценки, которые дают Микояну американские дипломаты в прикрепленной к сообщению его биографической характеристике.
«Экономический специалист Анастас Микоян - один из двух первых заместителей главы правительства СССР, работающих под началом Хрущева. По стажу своей работы он старший член ЦК Коммунистической партии, и с 1934 года является полноценным членом Политбюро (Президиума). С 1937 года будучи заместителем, а с 1955 года - первым заместителем главы правительства СССР, он является ведущим советским специалистом по внешней торговле и, по всей видимости, «мозгом» советского экономического наступления против Запада и усилий увеличения производства товаров народного потребления в Советском Союзе.
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Фото: Time
Обучаясь духовенству в своей родной Армении, Микоян присоединился к партии в 1915 году и к 1923 году уже был членом ЦК. С 1926 года занимал ряд различных министерских должностей, в том числе был ответственным за внешнюю и внутреннюю торговлю, поставки и пищевую индустрию. В 1930-х посещал США для изучения методов производства продуктов питания. Применял методы массового консервирования и упаковки, с которыми он познакомился в США, для поставок снабжений Красной Армии во время Второй мировой войны, когда был ответственным за закупку продовольствия и топлива для военных.
Фото: «Российская газета»
После войны Микоян играл важную роль в формулировке ранних (1945-46гг.) советских репарационных программ в Германии. С этого момента он стал главной фигурой в переговорах со странами, с которыми СССР пытался установить хорошие торговые отношения и, вероятно, самым активным в нынешнем руководстве в стремлении увеличить объемы торговли и доброжелательности с внеблоковыми странами.
В свои 63 года Микоян незауряден в контексте как своего политического долголетия, так и экономической проницательности. Он пережил все крупнейшие политические потрясения со времен Гражданской войны без каких-либо последствий для себя, благодаря своей способности к присоединению к победившей стороне без того, чтобы быть замеченным в другой группе. Природное обаяние и юмор делают Микояна одним из наиболее способных советских переговорщиков. Он открыт и дружелюбен с иностранцами, и, кажется, больше заинтересован в усилении советского экономического могущества, чем в коммунистической идеологии».
Интересны также воспоминания самого Анастаса Микояна, опубликованные в его мемуарах «Так было». Из них становится очевидным, что одной из главных целей его визита в США была, как и предполагали работающие в Москве американские дипломаты, германская проблема. Помимо этого, этот визит фактически стал подготовительным к визиту самого Хрущева - первого визита советского лидера в Америку, состоявшегося в сентябре того же 1959 года.
«В вопросе о Берлине Хрущев также проявил удивительное непонимание всего комплекса вопросов, готов был отказаться от Потсдамских соглашений и обо всем этом осенью 1958 г. заявил в публичном выступлении без предварительного обсуждения в Президиуме ЦК и Совете Министров. Это само по себе вообще было грубейшим нарушением партийной дисциплины. Я сразу же поставил вопрос и попросил присутствовавшего Громыко (он не был тогда в Политбюро) высказать мнение МИДа. Тот что-то промычал нечленораздельное. Я повторил вопрос — тот опять мычит: видимо, не смел противоречить Хрущеву, но и не хотел взять на себя ответственность за такой шаг. Я долго тогда говорил о значении Соглашений, перечислил возможные отрицательные для нас последствия отказа от них, настаивал на том, что в спешке такие вопросы решать недопустимо! В конечном итоге предложил отложить обсуждение на неделю, обязав МИД представить свои соображения в письменной форме. Хрущеву пришлось это принять. Остальные просто молчали. Зато когда выходили, Булганин мне шепнул: «Ты уже выиграл!».
После этого Хрущев стал меня уговаривать поехать в США, чтобы рассеять враждебную конфронтацию, возникшую в результате его же речи. Я резко возражал: «Ты затеял, ты и поезжай! Кстати, меня никто не приглашает туда». – «Нет, мне нельзя. Я первое лицо. Поезжай как личный гость посла Меньшикова. Ведь все же знают, что он был долгое время твоим заместителем во Внешторге. Возьми младшего сына, чтобы подчеркнуть частный характер поездки. А он поработает твоим личным секретарем». В общем, пришлось ехать в первые же дни нового, 1959 года».
Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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