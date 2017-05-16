Неожиданный новогодний визит Микояна в США

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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18 декабря 1958 года посольство США в Москве отправило в Госдепартамент сообщение под названием «Визит Микояна в США». Приводим некоторые примечательные фрагменты этого документа.



«Вчера Советы запросили в нашем посольстве визу для А.И.Микояна (члена Верховного Совета и первого заместителя главы правительства СССР). Микоян прибудет в США в качестве «гостя» советского посла в Вашингтоне Меньшикова. Планирует прибыть в начале января на две недели.



Этот шаг представляет собой еще одну советскую попытку установить контакт на высшем уровне с США.



A. Можно ожидать какого-либо рода уловки, учитывая, что переговоры по организации саммита провалились ранее в этом году.



B. Тем не менее, выбор времени запроса и метод подхода сам по себе предполагает некоторую срочность для советской стороны, учитывая, что Микоян будет отсутствовать из Москвы в ходе важнейшего периода подготовки к XXIII съезду КПСС, который откроется 27 января.

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Микоян практически наверняка будет искать переговоров с официальными американскими лицами относительно возрастающей торговли с США, но мы сомневаемся, что это - реальная цель его визита. Однако относительно последнего можно строить лишь догадки. Представляющееся наиболее близким к действительности объяснение состоит в том, что Хрущев отправляет Микояна для того, чтобы прозондировать намерения США относительно Берлина и по более широкому спектру вопросов. Это также может быть попытка стимулировать подозрения в Западной Европе о том, что между США и Советским Союзом имеют место секретные двусторонние переговоры. Советские агенты могут распространить эту историю в Европе, а объектом может служить ослабление солидарности НАТО в контексте ситуации с Берлином, подвести остальные западноевропейские страны к прямым переговорам с Москвой».



Интересны оценки, которые дают Микояну американские дипломаты в прикрепленной к сообщению его биографической характеристике.



«Экономический специалист Анастас Микоян - один из двух первых заместителей главы правительства СССР, работающих под началом Хрущева. По стажу своей работы он старший член ЦК Коммунистической партии, и с 1934 года является полноценным членом Политбюро (Президиума). С 1937 года будучи заместителем, а с 1955 года - первым заместителем главы правительства СССР, он является ведущим советским специалистом по внешней торговле и, по всей видимости, «мозгом» советского экономического наступления против Запада и усилий увеличения производства товаров народного потребления в Советском Союзе.



Анастас Микоян на обложке журнала Time в 1957 году Фото: Time