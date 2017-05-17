Микоян в Лос-Анджелесе: «Доктор Живаго» и компьютер IBM 709

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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12-13 января 1959 года, в рамках своего «частного» визита в США, Анастас Микоян посетил Лос-Анджелес и Калифорнийский университет (UCLA). Глава университета Рэймонд Аллен отправил в Госдепартамент США документ о своих впечатлениях от визита одного из советских лидеров.



«В каждой ситуации, в которой я наблюдал за Микояном в ходе его ответа на любой вопрос, он чувствовал себя в своей тарелке, абсолютно владел собой, отвечал быстро и легко, часто остроумно и всегда с огромным обаянием. Все его вступительные речи в ходе встреч были направлены на создание хорошего впечатления, расслабление аудитории и приглашение задавать вопросы. Он никогда не терялся в ответах. Если вопрос касался очень важных проблем, он выдавал долгую и красиво выверенную речь, не оставлявшую, однако, впечатления того, что она была заранее отрепетирована.

Фото: архив ЦРУ США

По любому подходящему случаю он подчеркивал важность завершения Холодной войны и установления мира для своей страны. Его ответы на вопросы демонстрировали его желание по расширению контактов между американцами и русскими. Микоян коснулся деятельности западных медиа, в частности BBC (в контексте визита в 1956 году Хрущева и Булганина в Великобританию - Медиамакс) и «Голоса Америки», которые, по его словам, «не отображают реальный голос Америки и Британии».



Наименее удовлетворительными показались его ответы на вопросы, касающиеся «Доктора Живаго» Пастернака. По существу он сказал, что читал отдельные части книги, которую не считает достойным чтивом. Его сын Серго, в свою очередь, сказал, что «если бы Нобелевскую премию давали исходя не из политических причин, то книга, вероятно, была бы сегодня опубликована в России». При этом Серго высоко оценил поэзию Пастернака.

Статья Los Angeles Times о визите Микояна Статья Los Angeles Times о визите Микояна Фото: Los Angeles Times

Единственный раз мне показалось, что у Микояна возникли затруднения, когда я заметил, что напряжение между двумя народами и правительствами не может быть уменьшено, пока не будет достигнут прогресс и проявлена добрая воля относительно объединения Германии. Микоян казался искренним, когда говорил, что обе стороны должны вывести свои войска из Берлина, после чего будет создана комиссия, предположительно, под эгидой ООН, что интернационализирует Берлин, однако городом должны управлять сами берлинцы. Вероятно, Микоян полагал, что это есть путь для начала прощупывания доброй воли каждой стороны. Он особо подчеркивал то обстоятельство, что Советский Союз силен и с ним должны считаться. Несмотря на то, что он упомянул желательность вывода войск каждой из сторон в нейтральную зону, он оценил сложность подобного решения в контексте расположенности Западной Германии к переворужению и ее статуса в НАТО. Как реалист он должен осознавать, что это самая сложная из всех проблем, и все же я не могу избавиться от мысли о том, что существует реальное желание найти решение для Восточной и Западной Германии. Я чувствую, что поднимая германский вопрос и предоставляя нашей стороне время для размышлений, они ожидают какого-либо разумного предложения, вокруг которого они могут вести переговоры без того, чтобы беспокоить другие восточноевропейские страны, находящиеся в орбите СССР.



Микоян в Лос-Анджелесе Фото: Los Angeles Times