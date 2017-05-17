Микоян – «гений по смешиванию правды и лжи»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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Безусловно, одним из главных пунктов в рамках визита Анастаса Микояна в США в январе 1959 года стала его встреча с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром, о которой составлен подробный отчет Госдепартамента США, фрагменты из которогго представлены ниже.

Фото: архив ЦРУ

По обоюдному мнению сторон, проходящие в США встречи представляют собой не переговоры, а беседы, целью которых является лучше изучить позиции друг друга и понять, существует ли лучшая база для понимания? Президент Эйзенхауэр вспомнил свой визит в Москву в 1945 году, отметив, что эта была его первая и единственная встреча с Микояном до сегодняшнего дня.



Он также коснулся своей встречи с Хрущевым в Женеве, которую также счел полезной. Президент Эйзенхауэр был убежден, что народ Советского Союза, также как и народ США, желает мира. Он отметил, что целью американского правительства не является осуждение коммунизма или русских людей, поскольку они могут иметь то правительство, которое желают, однако, нет причин, по которым стороны не могут нащупать путь, ведущий к лучшим отношениям. Президент США подчеркнул, что по всем аспектам внешней политики, где США имеют твердую позицию, например, касающейся Берлина, они, тем не менее, пытаются искать путь примирения.



Микоян, в свою очередь, передал слова Хрущева о том, что он надеялся на то, что президент Эйзенхауэр использует свой второй срок для улучшения отношений между двумя странами, и если бы у Хрущева была бы возможность голосовать в США, он, несомненно, отдал бы свой голос за Эйзенхауэра.



Основным вопросом переговоров, как и в ходе остальных встреч Микояна в США, был берлинский вопрос, и подходы сторон к его решению у сторон существенно различались. Микоян отмечал, что заключение мирного договора по Германии будет иметь важное значение, выражая уверенность, что они могут найти общий язык по этому вопросу, несмотря на то, что некоторые силы выступают против этого. В частности, он обратил внимание на последнее заявление канцлера Аденауэра. По мнению Микояна, странно, что представитель побежденной страны первым выступает против мирного договора. Возможно Аденауэр полагает, что посредством отсрочки договора его позиция может стать сильнее и, используя различия между СССР и США, он сможет продвигать свою позицию с позиции силы. Он не учитывает существование второго германского государства и предпринимает подрывные действия против него, что недопустимо и опасно. При этом Микоян отмечал, что советская сторона настаивает на мирном договоре, и в случае поддержки США позиции Аденауэра, СССР и другие восточно-европейские страны будут искать собственный путь решения этой проблемы.



Учитывая, что это не официальные переговоры, а просто обмен мнениями между сторонами, что позволяет говорить более откровенно, Микоян настаивал на том, что мирный договор - в интересах как СССР, так и США, выражая надежду, что президент и американское правительство изучат существующие между сторонами разногласия и найдут пути для их преодоления.



Президент Эйзенхауэр подчеркивал, что объединение Германии должно происходить таким образом, чтобы эта страна не представляла бы собой угрозу. Это должно произойти мирно и посредством свободных выборов, что в американских традициях.



«Если мы попытаемся навязать мир, нам придется сохранить наблюдателей и войска для того, чтобы заставить Германию соблюдать навязанные условия. В истории четырежды появлялась милитаризованная Германия, и мы не желаем, чтобы появилась еще одна, хотя, на наш взгляд, она сама этого не желает... Для нас обоих также важно помнить, что если Германии не придется нести затраты на вооружения, то это даст ей преимущество в плане экономической конкуренции», - говорил Эйзенхауэр.



Микоян в ходе визита в США Фото: