Как Хрущев предлагал «отправить Микояна в Сибирь»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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1959 год был отмечен целым рядом встреч и визитов советских и американских официальных лиц и дипломатов, в том числе - и на высшем уровне. Основным вопросом повестки дня была тема Берлина, по которой позиции сторон диаметрально расходились. Несмотря на это, мир ждал разрядки отношений между США и СССР.



23 июня 1959 года в Москве находился известный и опытнейший американский дипломат, бывший губернатор Нью-Йорка и бывший посол США в СССР Аверелл Гарриман. Человек, про которого в 1947 году Сталин говорил, что он «несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта».



Гарриман находился в Советском Союзе в качестве специального корреспондента Северо-Американского газетного альянса. В рамках визита он посетил Москву, Ленинград, Киев, Ялту, побывал в Сибири и на Урале. Визит завершался встречей с Никитой Хрущевым.



Интервью прошли в два этапа: в Кремле и на даче Хрущева. На второй встрече вместе с Громыко и Козловым присутствовал также Анастас Микоян.



В отправленной в Госдепартамент депеше о встрече со стороны сопровождавшего Гарримана и переводившего встречу американского дипломата Тэйера, в частности, говорилось:



1. В основном говорил Хрущев, хотя Микоян часто присоединялся к разговору. На протяжении всего разговора они обменивались шутками и отвечая на вопросы, Хрущев часто говорил «Анастас и я». Вместе с тем, он не стеснялся также делать ему достаточно грубые замечания, однако обратного замечено не было.



2. По одному поводу Гарриман в шутку предложил Хрущеву, что если Микоян станет слишком «беспокойным», Хрущеву следует сослать его не в Сибирь, а в Соединенные Штаты. На это Микоян сказал, что уже слишком поздно для того, чтобы отправлять его в ссылку в Сибирь, поскольку больше подобного не делается, а Хрущев в шутливой форме заметил, что для Микояна можно было бы сделать исключение.



3. Продолжая тему, Гарриман говорит, что если бы Микоян приехал в США, он мог бы стать великим индустриалистом, на что Хрущев ответил, что это невозможно, поскольку у Микояна нет достаточного количества денег, чтобы стать индустриалистом. Гарриман ответил, что Микояну деньги не нужны, поскольку он мог бы моментально найти себе хорошую работу с прекрасной зарплатой.



4․ Несмотря на присутствие министра иностранных дел Громыко, именно Микоян был единственным кроме Хрущева, кто делал существенные комментарии во время обсуждений международных дел. По впечатлению Тэйера, Микоян разбирается в международных вопросах лучше, чем Хрущев, намного менее эмоционален и более проницателен в этой области. По личному мнению Тэйера, в вопросах международных проблем Микоян немного похож на Сталина.



Анастас Микоян и Джон Кеннеди Фото: Библиотека Д. Кеннеди