Как Хрущев предлагал «отправить Микояна в Сибирь»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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1959 год был отмечен целым рядом встреч и визитов советских и американских официальных лиц и дипломатов, в том числе - и на высшем уровне. Основным вопросом повестки дня была тема Берлина, по которой позиции сторон диаметрально расходились. Несмотря на это, мир ждал разрядки отношений между США и СССР.
23 июня 1959 года в Москве находился известный и опытнейший американский дипломат, бывший губернатор Нью-Йорка и бывший посол США в СССР Аверелл Гарриман. Человек, про которого в 1947 году Сталин говорил, что он «несет свою долю ответственности за ухудшение наших отношений после смерти Рузвельта».
Гарриман находился в Советском Союзе в качестве специального корреспондента Северо-Американского газетного альянса. В рамках визита он посетил Москву, Ленинград, Киев, Ялту, побывал в Сибири и на Урале. Визит завершался встречей с Никитой Хрущевым.
Интервью прошли в два этапа: в Кремле и на даче Хрущева. На второй встрече вместе с Громыко и Козловым присутствовал также Анастас Микоян.
В отправленной в Госдепартамент депеше о встрече со стороны сопровождавшего Гарримана и переводившего встречу американского дипломата Тэйера, в частности, говорилось:
1. В основном говорил Хрущев, хотя Микоян часто присоединялся к разговору. На протяжении всего разговора они обменивались шутками и отвечая на вопросы, Хрущев часто говорил «Анастас и я». Вместе с тем, он не стеснялся также делать ему достаточно грубые замечания, однако обратного замечено не было.
2. По одному поводу Гарриман в шутку предложил Хрущеву, что если Микоян станет слишком «беспокойным», Хрущеву следует сослать его не в Сибирь, а в Соединенные Штаты. На это Микоян сказал, что уже слишком поздно для того, чтобы отправлять его в ссылку в Сибирь, поскольку больше подобного не делается, а Хрущев в шутливой форме заметил, что для Микояна можно было бы сделать исключение.
3. Продолжая тему, Гарриман говорит, что если бы Микоян приехал в США, он мог бы стать великим индустриалистом, на что Хрущев ответил, что это невозможно, поскольку у Микояна нет достаточного количества денег, чтобы стать индустриалистом. Гарриман ответил, что Микояну деньги не нужны, поскольку он мог бы моментально найти себе хорошую работу с прекрасной зарплатой.
4․ Несмотря на присутствие министра иностранных дел Громыко, именно Микоян был единственным кроме Хрущева, кто делал существенные комментарии во время обсуждений международных дел. По впечатлению Тэйера, Микоян разбирается в международных вопросах лучше, чем Хрущев, намного менее эмоционален и более проницателен в этой области. По личному мнению Тэйера, в вопросах международных проблем Микоян немного похож на Сталина.
Фото: Библиотека Д. Кеннеди
Основными обсуждавшимися вопросами были проблемы Берлина и разоружения, а также Дальнего Востока. Хрущев был непривычно жестким. Он говорил: «Запад кажется забыл, что несколько российских ракет могут уничтожить всю Европу. Для Бонна хватит одной бомбы, для Англии, Франции, Италии и Испании - от трех до пяти. Американская ракета поднимает боеголовку всего в 10 килограмм, тогда как советская - в 1300 кг. В этих условиях угрожать Советскому союзу нереалистично. Поймите, мы желаем дружбы. В течение ближайших пяти-семи лет мы будем сильнее вас.. Если мы потратим на баллистические ракеты в ближайшие 5-6 лет 30 млрд рублей, что не такая большая сумма для нас, мы сможем разрушить любой индустриальный центр в США и Европе. Так что, разрушение всей Европы и США будет стоить нам всего 30 млрд», - говорил Гарриману разгоряченный Хрущев. Американский дипломат был настолько встревожен непривычно жестким даже для Хрущева тоном, что назвал эту беседу «шокирующей и ужасающей, хуже чем со Сталиным». По итогам встречи он опубликовал в журнале Life большая статью «Мое тревожное интервью с Хрущевым», которая наряду с посланной в Вашингтон депешой была внимательно изучена Госдепартаментом и лично президентом Эйзенхауэром.
Сын Микояна Серго признавался, что Аверелл Гарриман говорил ему про отца: «Это единственный человек в Кремле, с кем можно нормально разговаривать». Более того, именно Гарриман написал предисловие к англоязычной версии мемуаров Микояна «Дорогой борьбы».
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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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