Микоян, Никсон и порабощенные народы

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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В июле 1959 года состоялся официальный визит вице-президента США Ричарда Никсона в Советский Союз, который совпал с принятием Конгрессом США резолюции «О порабощенных народах Восточной Европы и Советского Союза» (Joint Congressional Resolution on Captive Nations), ставшую после подписания президентом Дуайтом Эйзенхауэром федеральным законом 86-90.



Резолюция содержала осуждение «империалистической и агрессивной политики российского коммунизма с 1918 года, создавшей обширную империю, которая является прямой угрозой безопасности Соединенных Штатов и всех свободным людей мира». В резолюции отмечался ряд стран, национальная независимость которых была утеряна ввиду прямой или опосредованной агрессии коммунистической России (среди них упоминалась и Армения).



В Москве посчитали принятие резолюции сознательной провокацией, приуроченной к визиту американского вице-президента. Все беседы Никсона с советскими лидерами начинались с их гневных отповедей в адрес Белого дома и Конгресса. Исключением не стала и встреча Никсона с Микояном.



В начале встречи Микоян поднял вопрос принятой Конгрессом резолюции, отметив, что это было задумано с тем, чтобы ухудшить прием вице-президента в Москве. На что Никсон возразил, что время принятия не могло контролироваться президентом. Он сказал, что Конгресс является представительным органом и часто принимает резолюции, в которых отражаются взгляды представителей американского населения о ситуации на их бывшей родине, добавив, что не понимает, почему это воспринимается столь серьезно в Москве.

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Никсон отметил, что призыв Хрущева к освобождению народов от так называемых империалистов и колониалистов был намного более воинственным. Микоян на это заметил, что Советский Союз очень горд тем, что является предводителем освобождения угнетенных народов, против чего выступают США и их союзники, на что американский вице-президент возразил, что призыв к освобождению в одной части света не может считаться движением к миру, если призыв к освобождению в другой части света рассматривается в качестве движения против мира.



Разговор также шел о торговле, и Микоян обвинил Госдепартамент в систематической холодной войне в торговой сфере. Коснувшись заявлений американских официальных лиц о Советском Союзе как о потенциальном враге, он сказал, что если в основе американской политики лежит этот принцип, то не имеет смысла проводить культурные обмены, и Советскому Союзу следует готовиться к войне. Микоян также обвинил американскую сторону в увязывании вопроса предоставления кредитов с политическими проблемами, такими как Берлин и Тайвань, а также в том, что американские бизнесмены воздерживаются от конкретных сделок.



Вице-президент США отметил, что президент не может предоставить кредит без одобрения Конгресса, который никогда не пойдет на такой шаг, не будучи уверенным, что они служат интересам Соединенных Штатов. По мнению Никсона, для решения торговых вопросов необходим лучший политический климат, и если СССР и США продолжат объективно обсуждать зарубежную торговлю наряду с политическими вопросами, то ее расширение станет возможным.



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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»