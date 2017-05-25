Рокфеллер Микояну: Моя семья не желает войны

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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5 января 1959 года в Вашингтоне состоялась встреча Анастаса Микояна с государственным секретарем Джоном Фостером Даллесом. Спустя два дня, 7 января, Госдапартамент отправил подробный отчет о встрече директору ЦРУ Алену Даллесу - родному брату госсекретаря.

Фото: архив ЦРУ США

Встреча началась с того, что госсекретарь поинтересовался у Микояна, как ему понравился прием, оказанный в США. Он также сказал, что верит в право граждан на мирные демонстрации (визит Микояна сопровождался акциями протеста), однако определенные лица заботятся о деятельности, которая может показаться гостям оскорбительной. Он также выразил надежду, что Микоян убедился в том, что американский народ дружелюбен и любопытен.



Микоян отметил, что у него была возможность познакомиться с американцами еще 22 года назад, и на этот раз у него хорошие впечатления, несмотря на действия некоторых иммигрантов. Он чувствует, что российский и американский народы могут жить вместе в мире и дружбе. Микоян отметил, что 22 года назад он путешествовал в Америке без охраны, однако на этот раз была острая необходимость в мерах безопасности. На что Даллес заметил, что это демонстрирует тот факт, насколько Микоян важная фигура.



Микоян отметил, что в отличие от визита двадцатидвухлетней давности, пресса была к нему более благосклонна, чем он ожидал. По его словам, это означает, что либо пресса стала лучше или же он сам оказался способен лучше общаться с ней.



Бизнесмены также были заинтересованы в его предложениях. 22 года назад он смог встретиться лишь с несколькими официальными лицами из компаний General Motors и Ford, однако в этот раз он провел встречи со многими влиятельными бизнес-лидерами. Он встретился с Генри Фордом II, который показался ему очень любезным, а также с Дэвидом Рокфеллером, который выразил свои сожаления по поводу того, что московская пресса и некоторые лица склонны полагать, что его семья желает войны и ухудшения советско-американских отношений. Рокфеллер сказал Микояну, что его семья не меньше остальных желает улучшения этих отношений.



Госсекретарь также сказал, что он сам был запятнан обвинениями в качестве «поджигателя войны», на что Микоян отметил, что он не стал бы использовать слово «запятнан». Тем не менее, сказал он, Советы считают госсекретаря ведущим стратегом холодной войны. Госсекретарь, в свою очередь, предложил Микояну пересмотреть советскую пропагандистскую линию. Микоян отметил, что это можно сделать на основе взаимности.



Основным вопросом переговоров была германская проблема и судьба Берлина, на повестке также были вопросы Китая и Тайваня, а также Корейского полуострова, Вьетнама и стран Ближнего Востока.



В этом контексте интересно, как описывает этот период в своих мемуарах присутствовавший на этой встрече помощник по внешнеполитическим вопросам Председателя Совета Министров СССР и один из авторов книги «Лицом к лицу с Америкой» Олег Трояновский.



«1959 год был очень беспокойным. В начале года состоялась поездка Анастаса Ивановича в США. Ему было поручено дать понять президенту и государственному секретарю, что Москва по-прежнему занимает жесткую позицию (по Западному Берлину), но готова вести переговоры, а объявленный ранее крайний срок на самом деле не является ультимативным. Это была деликатная миссия, которая была по плечу, пожалуй, только Микояну.



Я сопровождал Анастаса Ивановича в этой памятной поездке в роли советника и переводчика. Американцы его воспринимали как альтер эго советского премьер-министра. Были встречи с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и государственным секретарем Джоном Фостером Даллесом, который вскоре скончался от рака. Был обед, на котором присутствовали вице-президент Никсон, Джон Фостер Даллес и его брат Аллен Даллес, руководитель ЦРУ. Думаю, что благодаря именно этим беседам берлинский вопрос начал наконец сдвигаться с мертвой точки.



Анастас Микоян и Джерри ли Льюис на встрече в Голливуде Фото: AP