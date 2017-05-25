1960 год: Микоян знакомится с Фиделем Кастро и Че Геварой

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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Многим известно, что Анастас Микоян сыграл важную роль в мирном урегулировании Карибского кризиса 1962 года.
Менее известна причина, по которой на крайне сложные и ответственные переговоры с Фиделем Кастро было решено отправить именно Микояна. Кроме того, что в чрезвычайной ситуации был необходим опытный, авторитетный и пользующийся доверием кубинского руководства посредник, другая причина заключалась в том, что за два года до известных событий Анастас Микоян посетил Кубу, где подписал очень важное для Гаваны торговое соглашение. В ходе этого визита Микоян установил хорошие личные контакты с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой и другими революционными лидерами Кубы.
Фото: ТАСС
Визит Микояна на Кубу состоялся в феврале 1960 года, однако еще 20 января в Совет национальной безопасности США был представлен документ, в котором анализировались «пропагандистские и политические результаты, которые Москва попытается извлечь от предстоящей советской выставки в Гаване».
Американские дипломаты отмечали, что будучи лидером советской экономики, Микоян будет продвигать вопрос расширения экономических связей и, вероятно, подпишет договоры о предоставлении крупных советских кредитов Кубе.
Советская сторона высоко оценила результаты визита, а сам Микоян был впечатлен кубинскими лидерами. Он говорил о Кастро следующее: «Он такой же революционер,как и мы. Я чувствовал себя так, словно ко мне вернулась молодость».
Фото: ТАСС
В рамках визита были подписаны соглашения о предоставлении советской помощи Кубе, согласно которым СССР предоставлял Кубе кредит в размере 100 миллионов долларов США и обязывался в течение 5 лет закупать кубинский сахар в крупных объемах.
Анализируя визит Микояна, американская разведка отмечала, что «шаги Микояна на Кубе, особенно обязательство по закупке сахара в больших объемах, были будто разработаны с целью стимулирования нынешнего отношения кубинского правительства к Соединенным Штатам».
Американская сторона была обеспокоена и тем обстоятельством, что СССР поощрял правительство Кастро развивать более тесные отношения с Восточной Германией и Чехословакией, куда в ближайшем будущем намечались визиты кубинских делегаций.
Фото: ТАСС
В американском разведывательном документе отмечалось, что даже среди ближайшего окружения Кастро имелись признаки обеспокоенности тем, что чрезмерное сближение с СССР может быть воспринято неоднозначно в других государствах Латинской Америки. Были и те, кто считал, что советское влияние погубит кубинскую революцию.
В документе также говорилось об акции протеста в ходе визита Микояна, организованной кубинскими студентами-католиками, и о применении силы против протестующих.
Фото: Sputnik
Тем не менее, советско-кубинские отношения продолжали активно развиваться. Спустя всего полгода после визита Микояна в Москву приехала экономическая миссия во главе с Че Геварой. Через два года начнется Карибский кризис.
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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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