1960 год: Микоян знакомится с Фиделем Кастро и Че Геварой

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.



Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».



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Многим известно, что Анастас Микоян сыграл важную роль в мирном урегулировании Карибского кризиса 1962 года.



Менее известна причина, по которой на крайне сложные и ответственные переговоры с Фиделем Кастро было решено отправить именно Микояна. Кроме того, что в чрезвычайной ситуации был необходим опытный, авторитетный и пользующийся доверием кубинского руководства посредник, другая причина заключалась в том, что за два года до известных событий Анастас Микоян посетил Кубу, где подписал очень важное для Гаваны торговое соглашение. В ходе этого визита Микоян установил хорошие личные контакты с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой и другими революционными лидерами Кубы.



Анастас Микоян и Фидель Кастро в СССР Фото: ТАСС

Анастас Микоян и Фидель Кастро на Кубе Фото: ТАСС

Никита Хрушев, Фидель Кастро и Анастас Микоян в СССР Фото: ТАСС