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1960 год: Микоян знакомится с Фиделем Кастро и Че Геварой


Че Гевара и Анастас Микоян в Москве
Че Гевара и Анастас Микоян в Москве

Фото: Sputnik

Анастас Микоян и Фидель Кастро в СССР
Анастас Микоян и Фидель Кастро в СССР

Фото: ТАСС

Анастас Микоян и Фидель Кастро на Кубе
Анастас Микоян и Фидель Кастро на Кубе

Фото: ТАСС

Никита Хрушев, Фидель Кастро и Анастас Микоян в СССР
Никита Хрушев, Фидель Кастро и Анастас Микоян в СССР

Фото: ТАСС


В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны.

Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».

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Многим известно, что Анастас Микоян сыграл важную роль в мирном урегулировании Карибского кризиса 1962 года.

Менее известна причина, по которой на крайне сложные и ответственные переговоры с Фиделем Кастро было решено отправить именно Микояна. Кроме того, что в чрезвычайной ситуации был необходим опытный, авторитетный и пользующийся доверием кубинского руководства посредник, другая причина заключалась в том, что за два года до известных событий Анастас Микоян посетил Кубу, где подписал очень важное для Гаваны торговое соглашение. В ходе этого визита Микоян установил хорошие личные контакты с Фиделем Кастро, Эрнесто Че Геварой и другими революционными лидерами Кубы.

Анастас Микоян и Фидель Кастро в СССР Анастас Микоян и Фидель Кастро в СССР

Фото: ТАСС


Визит Микояна на Кубу состоялся в феврале 1960 года, однако еще 20 января в Совет национальной безопасности США был представлен документ, в котором анализировались «пропагандистские и политические результаты, которые Москва попытается извлечь от предстоящей советской выставки в Гаване».

Американские дипломаты отмечали, что будучи лидером советской экономики, Микоян будет продвигать вопрос расширения экономических связей и, вероятно, подпишет договоры о предоставлении крупных советских кредитов Кубе.

Советская сторона высоко оценила результаты визита, а сам Микоян был впечатлен кубинскими лидерами. Он говорил о Кастро следующее: «Он такой же революционер,как и мы. Я чувствовал себя так, словно ко мне вернулась молодость».
Анастас Микоян и Фидель Кастро на Кубе Анастас Микоян и Фидель Кастро на Кубе

Фото: ТАСС


В рамках визита были подписаны соглашения о предоставлении советской помощи Кубе, согласно которым СССР предоставлял Кубе кредит в размере 100 миллионов долларов США и обязывался в течение 5 лет закупать кубинский сахар в крупных объемах.

Анализируя визит Микояна, американская разведка отмечала, что «шаги Микояна на Кубе, особенно обязательство по закупке сахара в больших объемах, были будто разработаны с целью стимулирования нынешнего отношения кубинского правительства к Соединенным Штатам».

Американская сторона была обеспокоена и тем обстоятельством, что  СССР поощрял правительство Кастро развивать более тесные отношения с Восточной Германией и Чехословакией, куда в ближайшем будущем намечались визиты кубинских делегаций.
Никита Хрушев, Фидель Кастро и Анастас Микоян в СССР Никита Хрушев, Фидель Кастро и Анастас Микоян в СССР

Фото: ТАСС


В американском разведывательном документе отмечалось, что даже среди ближайшего окружения Кастро имелись признаки обеспокоенности тем, что чрезмерное сближение с СССР может быть воспринято неоднозначно в других государствах Латинской Америки. Были и те, кто считал, что советское влияние погубит кубинскую революцию.

В документе также говорилось об акции протеста в ходе визита Микояна, организованной кубинскими студентами-католиками, и о применении силы против протестующих.
Че Гевара и Анастас Микоян в Москве Че Гевара и Анастас Микоян в Москве

Фото: Sputnik


Тем не менее, советско-кубинские отношения продолжали активно развиваться. Спустя всего полгода после визита Микояна в Москву приехала экономическая миссия во главе с Че Геварой. Через два года начнется Карибский кризис.

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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»

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