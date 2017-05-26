Микоян: «Не наше дело – решать вопрос Кашмира»

В январе 2017 года Центральное разведывательное управление США рассекретило около 12 миллионов страниц документов, касающихся деятельности ЦРУ с 1940 по 1990-е годы. Рассекреченные документы в некоторой мере проливают свет на деятельность ЦРУ в период холодной войны. Фото:
Изучая материалы, Медиамакс нашел немало интересных документов о деятельности Анастаса Микояна, и решил подготовить специальный проект «Микоян глазами ЦРУ». Медиамакс представляет проект в партнерстве с компанией «Электрические сети Армении».
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5 апреля 1956 года в Госдепартамент была отправлен документ, касающийся посещения Анастасом Микояном Афганистана, Пакистана, Индии, Бирмы и Северного Вьетнама.
«В марте Анастас Микоян – глава внешней торговли Советского Союза и третий человек в советской иерархии, посетил Афганистан, Пакистан, Индию и Бирму в сопровождении делегации торговых специалистов. Основным его посылом азиатским странам, высказанным на банкете в Нью-Дели, было то, что «в отличие от слоганов некоторых агрессивных кругов, Советский Союз предлагает не «перевооружаться», а «торговать»».
Микоян сделал техническую остановку в Афганистане, где провел встречу с премьер-министром Даудом Ханом и другими официальными лицами.
В Пакистане Микоян обсуждал проблемы торговли с пакистанскими официальными лицами. Он подверг критике Багдадский пакт (существовавшая в 1955–1979 годах военно-политическая группировка на Ближнем и Среднем Востоке, созданная по инициативе Великобритании, США и Турции), заявив, что Советский Союз разрушит его, но одновременно отметив, что советская помощь и дружба не требуют отказа Пакистана от его обязательств с западными странами. Касаясь проблемы Кашмира, Микоян отметил:
«Это не наше дело - решать вопрос Кашмира. Это должно быть решено народом Кашмира».
Безусловно, подобное заявление было воспринято более чем благожелательно пакистанской стороной, поскольку они всегда полагали, что если народ Кашмира имеет право на самоопределение, его подавляющее большинство выскажется в пользу Пакистана.
Советская пресса была удивлена контрастом между теплым приемом Микояна в Индии и холодным приемом посетившего недавно страну госсекретаря США Даллеса. Микоян откровенно обсуждал советские экономические проблемы и давал советы по индийским проблемам. Он пожелал успехов Индии в достижении поставленной цели «государства благоденствия».
Микоян охарактеризовал спонсированный СССР металлургический комбинат в Бхилаи как «пример мирной экономической конкуренции с западными странами в этой сфере».
В Бирме Микоян подписал новое торговое соглашение, сделавшее СССР крупнейшим закупщиком риса из этой страны (400 000 тонн в год на 4 года). В обмен Советский Союз обязался поставлять оборудование, машины и другие товары, а также оказывать техническое содействие. Если Бирма сможет обеспечить все поставки риса по этому соглашению, то его объем составит более 160 миллионов долларов. Помимо риса Микоян предложил Бирме «подарок» в виде строительства госпиталя, театра и культурно-спортивного центра, включающего в себя стадион.
Микоян использовал посещение Вьетнама для очередного подтверждения долгосрочной позиции Москвы о том, что страна должна быть объединена посредством «свободных демократических выборов».
Авторы ноты резюмируют, что тур Микояна придал новый импульс кампании Москвы по повышению уверенности в азиатских странах о возможности СССР «вести бизнес» на «взаимовыгодной основе».
Поездка Микояна, фактически, стала закреплением итогов состоявшихся годом ранее визитов Булганина и Хрущева в эти страны. Интересно привести позицию Микояна относительно международной торговли в этот период, высказанную на XX съезда КПСС в феврале 1956 года:
«У нас твердое мнение, что прочное мирное сосуществование немыслимо без торговли, являющейся хорошей для этого базой и после образования двух мировых рынков. Наличие двух мировых рынков - социалистического и капиталистического - не только не исключает, а, наоборот, предполагает развитую взаимовыгодную торговлю между всеми странами. Правильное понимание этого вопроса имеет как принципиальное значение с точки зрения сосуществования двух миров, так и практическое, хозяйственное значение. Мы исходим из того, что наша торговля с капиталистическими странами выгодна для обеих сторон и имеет объективные предпосылки для дальнейшего развития».
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Партнером проекта является компания «Электрические сети Армении»
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