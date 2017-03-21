Письмо-«рецепт» Ростроповича Талаляну

Сегодня в рубрике мы представляем оригинальное письмо-«рецепт», которое много десятков лет назад народный артист СССР, один из величайших виолончелистов XX века, дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович отправил своему другу, основателю армянской виолончельной школы, народному артисту Армении, профессору Геронтию Талаляну.



Рассказывает Елена Талалян, дочь Геронтия Талаляна



Я впервые рассказываю о своем отце. Долгое время я не могла смириться с мыслью о том, что папы больше нет и когда ко мне подходили с вопросами о нем, я была не в состоянии отвечать: тут же градом текли слезы.



Более масштабного, харизматичного и «народного» человека я не встречала. Он был человек невероятно широкой души, обожаемый всеми. На улице его невозможно было встретить одного, он всегда был окружен людьми. У папы был замечательный дар - он умел и любил возвеличивать людей, создавать вокруг себя атмосферу. В его обществе люди всегда чувствовали себя хорошо, будь то таксист, музыкант или местный «авторитет». К студентам он относился как к собственным детям, следил за судьбой каждого, устраивал на работу, дружил со многими даже спустя многие годы после окончания учебы.



Геронтий Талалян, Мстислав Ростропович и Александр Арутюнян Фото: из архива Э. Талалян

Геронтий Талалян и Мстислав Ростропович Фото: из архива Е. Талалян

Геронтий Талалян и Мстислав Ростропович Фото: из архива Э. Талалян

Вот оригинал этого письма

(В Армении публикуется впервые)

Фото:

Мстислав Ростропович и Роберт Кочарян Фото: пресс-служба президента Армении

Фото:

Рассказывает Эмма Талалян, вдова Геронтия Талаляна

Мстислав Ростропович и Католикос Вазген Первый, 1972г Фото: из архива Э. Талалян

В московской квартире Ростроповича Фото: из архива Э. Талалян