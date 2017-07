9 фактов о том, как вы читаете то, что мы пишем

В рубрике «Объяснение» представляем некоторые факты из исследования Digital News Report 2017, подготовленного Reuters Institute for the Study of Journalism.



1. 36% пользователей интернета видят новости в соцсетях из источников, которые они, как правило, не читают.



2. 40% пользователей соцсетей согласились с тем, что они видят новости, которые их не интересуют.



3. В среднем пользователь соцсетей в неделю читает новости из 4,34 источников.



4. 18% пользователей меняют настройки соцсетей, чтобы видеть меньше новостей от пользователей или изданий.



5. 17% пользователей - наоборот, меняют настройки, чтобы видеть больше новостей.



6. Больше всего пользователей, которые занимаются тонкой настройкой своих лент в соцсетях, в США. Меньше всего - в Финляндии.



7. 24% пользователей по всему миру используют ad block. 7% по всему миру делают это в мобильных устройствах. При этом 43% уверяют, что готовы на время отключить ad block для доступа к конкретным сайтам.



8. Больше всего людей, которые платят за новости, в странах Скандинавии и Гонконге. Меньше всего - в Греции, Чехии, Чили, Великобритании и Германии.



9. В Германии 79% опрошенных посчитали крайне маловероятным, что они будут платить за новости.