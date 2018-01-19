Армен Саргсян: ученый, посол, премьер-министр, бизнесмен

Пресса и некоторые политические круги утверждают, что в марте 2018 года Национальное собрание может избрать четвертым президентом Армении бывшего премьер-министра Армена Саргсяна.



В рубрике «Объяснение» Медиамакс представляет некоторые фрагменты биографии Армена Саргсяна.



1. Какой путь прошел Армен Саргсян?



Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков.



Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.



Еще в советские годы (1984-1985 гг. и 1989-1991 гг.) был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.



В 1992-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.



В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.



1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал пятым премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост. До сих пор некоторые склонны считать, что причинной отставки Армена Саргсяна якобы стал его конфликт с министром обороны Вазгеном Саргсяном. Впрочем, фактов, подтверждающих эту версию, нет.



Согласно официальной версии, в достоверности которой оснований сомневаться также нет, Армен Саргсян покинул должность, исходя из необходимости срочно пройти курс лечения от тяжелого заболевания.



В 1998-2000 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.



С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.



В разные годы выступал консультантом British Petrօleum, Alcatel, Telefonica и других крупных компаний.



Армен Саргсян в 2008 году

2. Что говорил Армен Саргсян в апреле 2000 года?

3. Есть ли у него особые связи с принцем Чарльзом?

Armen Sarkissian and Prince Charles Фото: Букингемский дворец

4. Что связывает Армена Саргсяна с дочерью президента Казахстана?

6. Какие бизнес-интересы есть у Армена Саргсяна в России?

Армен Саргсян Фото: Eurasia House

7. В какую отрасль армянской экономики хотел инвестировать Армен Саргсян?

8. Какие сказки пишет жена Армена Саргсяна?