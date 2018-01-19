Армен Саргсян: ученый, посол, премьер-министр, бизнесмен

Пресса и некоторые политические круги утверждают, что в марте 2018 года Национальное собрание может избрать четвертым президентом Армении бывшего премьер-министра Армена Саргсяна.
В рубрике «Объяснение» Медиамакс представляет некоторые фрагменты биографии Армена Саргсяна.
1. Какой путь прошел Армен Саргсян?
Армен Саргсян родился 23 июня 1953 года в Ереване. Женат, имеет двоих сыновей, троих внуков.
Окончил факультет теоретической физики и математики Ереванского государственного университета. В 1976-1984 гг. преподавал физику в ЕГУ, основал отдел компьютерного моделирования комплексных систем теоретической физики.
Еще в советские годы (1984-1985 гг. и 1989-1991 гг.) был приглашенным исследователем и преподавателем в Кембриджском университете, Институте математики Лондонского университета.
В 1992-1995 гг. Армен Саргсян был послом Армении в Соединенном Королевстве. Одновременно занимал посты «старшего посла» Армении в Европе, посла в Европейском союзе, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Ватикане.
В 1995-1996 гг. был руководителем миссии Армении в Европейском союзе.
1 ноября 1996 года Армен Саргсян стал пятым премьер-министром Армении, однако проработал в должности всего четыре месяца и 28 февраля 1997 года оставил пост. До сих пор некоторые склонны считать, что причинной отставки Армена Саргсяна якобы стал его конфликт с министром обороны Вазгеном Саргсяном. Впрочем, фактов, подтверждающих эту версию, нет.
Согласно официальной версии, в достоверности которой оснований сомневаться также нет, Армен Саргсян покинул должность, исходя из необходимости срочно пройти курс лечения от тяжелого заболевания.
В 1998-2000 гг. он снова занимал должность посла Армении в Лондоне.
С 2000 года является основателем и президентом организации Eurasia House International.
В разные годы выступал консультантом British Petrօleum, Alcatel, Telefonica и других крупных компаний.
В сентябре 2013 года Армен Саргсян в третий раз занял пост посла Армении в Соединенном Королевстве.
2. Что говорил Армен Саргсян в апреле 2000 года?
20 апреля 2000 года президент Армении Роберт Кочарян подписал указ об освобождении Армена Саргсяна с поста посла в Соединенном Королевстве.
После теракта 27 октября 1999 года в прессе периодически появлялись публикации о том, что противники президента рассматривают Армена Саргсяна в качестве альтернативы Роберту Кочаряну и ведут с послом «тайные переговоры».
В архиве Медиамакс сохранилось сообщение о состоявшейся 23 апреля 2000 года встрече Армена Саргсяна с представителями армянской общины, на которой уже бывший посол заявил:
«Сегодня я с болью отмечаю, что после убийств в Национальном собрании 27 октября 1999 года Армения переживает трудные времена. Страна стоит перед сложными политическими и экономическими проблемами. Я всегда старался действовать не только словами и поступками, но и сердцем и душой. На своем посту дипломата и государственного служащего я не мог открыто говорить о своих опасениях относительно действий, предпринимаемых руководством Армении. Во всяком случае, совесть моя чиста, так как мои советы были всегда искренними. К сожалению, мой взгляд на будущее Армении и на то, как нужно его достичь, не всегда совпадал со взглядами моих коллег в руководстве страны. На данный момент я воздержусь от дальнейших публичных высказываний. Но я жду встречи с вами в ближайшем будущем, когда мы сможем обсудить эти и другие важные вопросы».
3. Есть ли у него особые связи с принцем Чарльзом?
Очевидно, что Армен Саргсян и принц Чарльз давно знакомы. В мае 2013 года принц Чарльз посетил Армению с частным визитом. Визит вряд ли бы состоялся, если бы не Армен Саргсян.
Фото: Букингемский дворец
28 октября 2015 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла церемония поминовения канонизированных жертв Геноцида армян. Экуменическую церемонию вместе с лондонским епископом Ричардом Чартресом провел Католикос всех армян Гарегин Второй. На церемонии присутствовали президент Армении Серж Саргсян и принц Уэльский Чарльз.
Организатором мероприятия был Армен Саргсян.
4. Что связывает Армена Саргсяна с дочерью президента Казахстана?
В прессе можно встретить публикации о том, что Армен Саргсян и Дарига Назарбаева – давние знакомые и бизнес-партнеры, однако конкретных фактов не приводится.
Известно, что с 2002 года Армен Саргсян является основателем ежегодного Евразийского медиа-форума в Астане, председателем оргкомитета которого является Дарига Назарбаева.
Известно также, что Дарига Назарбаева была в Армении в мае 2013 года, во время визита принца Чарльза.
5. Какие инвестиции собирался делать Армен Саргсян в Туркменистане?
22 января 2008 года президент компании Knightsbridge Group Армен Саргсян встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Саргсян заявил, что Knightsbridge Group готова выступить в качестве оператора и инвестора проекта по внедрению в Туркмении беспроводных широкополосных сетей.
Армен Саргсян также сделал предложения по строительству современного морского порта в городе Туркменбаши, развития энергетического сотрудничества, участию в добыче и переработке углеводородов.
Гурбангулы Бердымухамедов отмечал, что озвученные предложения «заслуживают внимательного и детального изучения». Он также предложил Knightsbridge Group рассмотреть возможности участия компании в международных тендерах на строительство цементных заводов.
В открытых источниках не удалось найти сообщений о том, был ли реализован какой-либо из проектов, обсужденных Саргсяном и Бердымухамедовым.
6. Какие бизнес-интересы есть у Армена Саргсяна в России?
В марте 2012 глава группы компаний Knightsbridge Армен Саргсян и губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подписали меморандум о сотрудничестве по проекту Новоладожского водовода, общая стоимость которого должна была составить 50 млрд рублей.
Однако уже в сентябре 2012 года новый губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что намерен пересмотреть договоренности с Knightsbridge, поскольку считает, что области нужна «более четкая и прозрачная схема». Он отмечал, что новым инвестором может выступить Дойче банк.
В январе 2013 года глава группы компаний Knightsbridge Армен Саргсян и губернатор Поморья Игорь Орлов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики, транспорта и туризма. Речь, в частности, шла об инвестициях, направленных на развитие аэропорта Архангельска и местных авиалиний.
«Когда мы говорим об Архангельской области, то имеем в виду не только историю или природных ресурсах этих мест, мы говорим о духовности. Таких мест на планете все меньше и меньше. Поэтому я уверен, что Русский Север как туристическое направление будет очень интересен не только для нас, как инвесторов, но и для наших партнеров», - говорил Армен Саргсян.
Фото: Eurasia House
В августе 2013 года российский журнал «Компания» в статье «Одна жизнь в трех частях» отмечал, что Армен Саргсян управляет в общей сложности 25 компаниями. В статье отмечалось, что на российском рынке функционирует компания Knightsbridge Cybersystems, занимающаяся вопросами компьютерной безопасности, директором компании является старший сын бывшего премьер-министра Вардан.
В статье отмечалось, что одним из проектов Knightsbridge является ее миноритарное участие в разработке Западно-Чумпасского месторождения нефти в ХМАО.
В статье также говорилось:
«Перспективным направлением для инвестиций в РФ Армен Саргсян считает электроэнергетику. Для работы в отрасли его Highbury Group создала дочернюю структуру «Корпорация «Ленинград», которая, в свою очередь, стала акционером компании «Энергопроект». Это крупнейшая на Северо-Западе организация, занимающаяся проектными и инжиниринговыми работами в электроэнергетике, возникшая в результате слияния двух оставшихся с советских времен проектных институтов».
7. В какую отрасль армянской экономики хотел инвестировать Армен Саргсян?
Летом 2008 года Knightsbridge International Telecommunications Holding подала заявку на участие в тендере по выбору третьего мобильного оператора Армении. За полгода до этого, 31 января 2008 года, президент Армении Роберт Кочарян принял в Ереване президента компании Alcatel-Lucent Сержа Чурука и Армена Саргсяна. Они обсудили «перспективы внедрения инновационных технологий в экономику Армении и научно-исследовательскую сферу, а также сотрудничества в сфере обеспечения Армении быстрым и высококачественным интернетом».
Однако третьим мобильным оператором Армении стала французская компания Orange.
Это была не первая попытка Армена Саргсяна по инвестированию в сферу связи Армении. В 2006 году его компания Knightsbridge Associates создала консорциум с VTEL Holdings для участия в тендере по покупке «АрменТел».
8. Какие сказки пишет жена Армена Саргсяна?
В июне 2017 года в министерстве диаспоры Армении прошла презентация серии сказок жены Армена Саргсяна Нуне Саргсян.
Министр диаспоры Грануш Акопян в своем выступлении сказала:
«Нуне сегодня стала одной из самых известных писателей для детей. В ее сказках даже драконы могут быть красивыми и добрыми, в борьбе света и тьмы всегда побеждает свет. С помощью Института языка сказки Нуне переведены на диалекты Гавара (Баязет), Гюмри (Карни) и Арцаха. Сегодня мы работаем над переводом сказок Нуне на западноармянский. Некоторые ее сказки превратились в кукольные постановки и с успехом ставятся в кукольном театре им. Туманяна и Театре марионеток».
Подготовил Ара Тадевосян
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