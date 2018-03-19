Путин и Армения: факты, события, заявления

18 марта 2018 года Владимир Путин в четвертый раз был избран президентом России. В этой связи мы решили вспомнить несколько фрагментов деятельности Путина, связанных с Арменией.



1. Когда Путин впервые посетил Армению?



Это произошло после теракта в парламенте Армении, совершенного 27 октября 1999 года.



30 октября 1999 года в Ереване премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин отдал дань памяти жертвам теракта.



Владимир Путин в Ереване 30 октября 1999 года Фото: REUTERS

2. Что говорил Путин об урегулировании карабахского конфликта?

Роберт Кочарян и Владимир Путин в 2000 году Фото: REUTERS

Владимир Путин и Ильхам Алиев Фото: REUTERS

3. Как Путин и Буш выдавали желаемое за действительное?

4. Что говорил Саакашвили об отношении Путина к Армении?

Серж Саргсян и Владимир Путин в Гюмри в 2013 году Фото: REUTERS

5. Что говорил Путин на столетии Геноцида армян?

Владимир Путин в Ереване 24 апреля 2015 года Фото: REUTERS

6. Как Путин оказал помощь армянскому ветерану?