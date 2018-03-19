Путин и Армения: факты, события, заявления

18 марта 2018 года Владимир Путин в четвертый раз был избран президентом России. В этой связи мы решили вспомнить несколько фрагментов деятельности Путина, связанных с Арменией.
1. Когда Путин впервые посетил Армению?
Это произошло после теракта в парламенте Армении, совершенного 27 октября 1999 года.
30 октября 1999 года в Ереване премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин отдал дань памяти жертвам теракта.
Владимир Путин в Ереване 30 октября 1999 года
Фото: REUTERS
«8 октября я имел честь встречаться в Москве с Вазгеном Саргсяном, с ним мы говорили о вещах, которые могут показаться простыми и тривиальными - о том, как продолжать сближать наши отношения, как не утратить то, что веками сплачивало Армению и Россию.
Я знаю, что в Армении много друзей России, но эта утрата для нас будет невосполнимой. Я надеюсь, что соратники погибших поднимут упавшее знамя», - заявил глава российского правительства.
2. Что говорил Путин об урегулировании карабахского конфликта?
26 сентября 2000 года президент РФ Владимир Путин заявил после встречи с президентом Армении Робертом Кочаряном:
«Я не считаю, что Россия обладает какими-то особыми правами в процессе карабахского урегулирования. У нас есть ясное видение тех границ и пределов, которые Россия не должна переходить при урегулировании любых конфликтов, в том числе и карабахского. Я очень часто слышу, что если Россия действительно захочет, то она немедленно урегулирует карабахский конфликт. Я с подобными выражениями не согласен и считаю их рудиментом имперского мышления».
Роберт Кочарян и Владимир Путин в 2000 году
Фото: REUTERS
Интересно, что в декабре 2000 года президент Армении Роберт Кочарян говорил в интервью Reuters, что «армянское общество не испытывает особого вдохновения от того, что президент России решил сначала посетить Баку, а потом – Ереван». Президент Армении отмечал, что он пригласил Путина посетить Армению в 2001 году, и приглашение было принято. «Почему избрана именно такая очередность визитов - спросите у президента России», - говорил Роберт Кочарян.
В мае 2001 года, Владимир Путин заметил, что если бы не последовательные усилия России, вряд ли два других сопредседателя Минской группы ОБСЕ имели бы возможность делать оптимистические заявления о скорейшем урегулировании карабахской проблемы.
В то же время, уточнил он, Россия не намерена использовать «свои особые отношения» с Азербайджаном и Арменией для оказания какого-либо давления на обе договаривающиеся стороны.
В феврале 2004 года, по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Владимир Путин сказал, что «Россия готова искать решение конфликта, но не будет ничего навязывать ни народу Азербайджана, ни народу Армении».
Владимир Путин и Ильхам Алиев
Фото: REUTERS
Эту позицию он практически дословно повторил в августе 2016 года, накануне своего визита в Баку.
«Хочу особо подчеркнуть, что мы отнюдь не пытаемся навязать Азербайджану и Армении какие-то готовые рецепты. Стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения. Это наша твёрдая позиция», - говорил Путин.
3. Как Путин и Буш выдавали желаемое за действительное?
24 мая 2002 года президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш подписали в Москве Совместную декларацию, в которой, в частности, говорилось, что они «отвергают показавшую свою несостоятельность модель соперничества «великих держав», которое может только усилить конфликтный потенциал в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа».
«В Центральной Азии и на Южном Кавказе мы признаем наш общий интерес в содействии стабильности, суверенитету и территориальной целостности всех государств этого региона», - говорилось в Деклрации.
4. Что говорил Саакашвили об отношении Путина к Армении?
Выступая в сентябре 2013 года на заседании Генеральной Ассамблее ООН, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «Армению загнали в угол и принудили вступить в Таможенный союз».
«Наши соседи находятся в постоянном хаосе. И это то, к чему стремится Кремль. Он отрицает идею сильной государственности этих стран. Вы считаете, что Путин желает, чтобы Армения одержала победу над Азербайджаном? Нет. Это сделает Армению сильной и потенциально независимой. Или вы считаете, что Москва желает обратного - победы Баку над Ереваном? Нет, Россия не желает вовсе, чтобы одна из сторон победила. Именно конфликт и есть цель Москвы, поскольку он мешает этим нациям стать независимыми и блокирует их интеграцию с Европейским Союзом»,- говорил Михаил Саакашвили.
Серж Саргсян и Владимир Путин в Гюмри в 2013 году
Фото: REUTERS
В декабре 2013 года, выступая в Гюмри на армяно-российском межрегиональном форуме, Владимир Путин заявил:
«Это (намерение вступить в ТС – Медиамакс) - суверенный выбор армянского народа и армянского руководства. Россия сделает все, чтобы поддержать это направление сотрудничества с Арменией».
5. Что говорил Путин на столетии Геноцида армян?
24 апреля 2015 президент России Владимир Путин заявил в Ереване, что «события 1915 года потрясли весь мир, а в России были восприняты как собственное горе».
«Мы искренне сопереживаем армянскому народу, испытавшему одну из самых страшных трагедий в истории человечества. Более полутора миллионов мирных людей были убиты, искалечены, а свыше шестисот тысяч – изгнаны из родных домов, подверглись массовым репрессиям. Были разрушены многие бесценные памятники архитектуры и духовные святыни, сожжены древние книги и бесценные рукописи», - заявил президент России.
Владимир Путин в Ереване 24 апреля 2015 года
Фото: REUTERS
Многие обратили внимание на то обстоятельство, что в своем выступлении Владимир Путин не назвал события 1915 года «геноцидом». Бытовало мнение, что таким образом российская сторона хотела смягчить реакцию Турции на участие Путина в мероприятиях столетия Геноцида армян.
6. Как Путин оказал помощь армянскому ветерану?
27 января 2012 года премьер-министр России Владимир Путин оказал первую помощь ветерану Великой Отечественной войны, 88-летнему Захару Хачатряну.
Путин встречался с ветеранами в Санкт-Петербурге и пожилому участнику встречи стало плохо.
«После двух часов беседы в помещении стало душно, и 88-летний Захар Хачатрян, заслуженный художник России, едва не потерял сознание. Путин первый бросился на помощь. Премьер распорядился вызвать врача, открыть окна и принести воды, при этом он словами подбадривал пенсионера. Личный врач премьер-министра оказал помощь ветерану, и госпитализация не понадобилась. Ветеран захотел продолжить беседу с премьером», - сообщало агентство ИТАР-ТАСС.
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