C-400: турецкий вызов США

Одним из главных итогов визита президента России в Турцию 4-5 апреля 2018 года стала договоренность о новых сроках поставок российских зенитной-ракетных комплексов С-400. Этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Объяснение».
1. Что такое C-400?
С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности,
предназначенная для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
28 апреля 2007 года постановлением правительства России С-400 была принята на вооружение в Российской Федерации. «Триумф» — наименование экспортной версии.
С-400 стоит на вооружении в Российской Федерации и Беларуси. В 2015 году Россия подписала контракт о поставках C-400 в Китай на сумму более $ 3 млрд. Первый комплект был поставлен в Китай в январе 2018 года.
2. Когда Россия поставит С-400 Турции?
Согласно сообщению газеты Коммерсантъ, 4 апреля в секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что поставка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в июле 2019 года.
Первоначально поставки планировались на март 2020 года. Источники Коммерсантъ называют это решение «беспрецедентной уступкой» Москвы, решение о которой было принято в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
3. Зачем С-400 Турции?
Главный редактор Moscow Defense Brief Михаил Барабанов сказал в интервью Коммерсантъ, что «история с С-400 превратилась для президента Эрдогана в своего рода символический проект по демонстрации вызова США, выступающих против этой сделки».
А главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов отмечает, что Турции важно получить свой первую зенитную систему дальнего радиуса действия для демонстрации «своей независимости в оборонном плане».
4. Когда был подписан контракт и какова его стоимость?
Контракт на поставку турецкой армии четырех дивизионов С-400 на сумму около $ 2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Примерно 45% от стоимости контракта Турция оплатит самостоятельно, оставшиеся 55% будут покрыты заемными средствами, которые выдаст министерство финансов России. Турция планирует гасить заем в течение четырех лет, возвращая ежегодно по 15% от суммы кредита.
Фото: REUTERS
В сентябре 2017 года помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин говорил:
«С-400 - это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию».
5. Кто еще хочет приобрести C-400?
В 2017 году Владимир Кожин отмечал, что в очереди за приобретением систем С-400 стоят страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и «некоторые государства-члены ОДКБ».
«Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе. Но надо понимать, что это очень дорогостоящая техника, поэтому не все могут себе позволить ее покупку», - отмечал помощник президента России.
6. Может ли Армения рассчитывать на C-400?
В августе 2011 года министр обороны Сейран Оганян сказал, что на вооружении армянской армии стоят зенитно-ракетные комплексы С-300 и не исключил, что со временем Армения будет иметь и комплексы С-400.
В декабре 2010 года министерство обороны Армении впервые официально заявило, что располагает зенитно-ракетными комплексами С-300.
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