C-400: турецкий вызов США

Одним из главных итогов визита президента России в Турцию 4-5 апреля 2018 года стала договоренность о новых сроках поставок российских зенитной-ракетных комплексов С-400. Этой теме посвящен очередной выпуск рубрики «Объяснение».



1. Что такое C-400?



С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности,

предназначенная для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.



28 апреля 2007 года постановлением правительства России С-400 была принята на вооружение в Российской Федерации. «Триумф» — наименование экспортной версии.



С-400 стоит на вооружении в Российской Федерации и Беларуси. В 2015 году Россия подписала контракт о поставках C-400 в Китай на сумму более $ 3 млрд. Первый комплект был поставлен в Китай в январе 2018 года.



2. Когда Россия поставит С-400 Турции?



Согласно сообщению газеты Коммерсантъ, 4 апреля в секретариате оборонной промышленности Турции заявили, что поставка зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в июле 2019 года.





Внешняя политика | 2018-04-04 09:29:09 Путин, Эрдоган и С-400

3. Зачем С-400 Турции?

4. Когда был подписан контракт и какова его стоимость?

Фото: REUTERS

5. Кто еще хочет приобрести C-400?

6. Может ли Армения рассчитывать на C-400?