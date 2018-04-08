Сергей Копыркин - на смену Ивану Волынкину

6 апреля 2018 года указом Владимира Путина послом России в Армении был назначен Сергей Копыркин.



1. Где работал Сергей Копыркин до назначения послом в Армении?



56-летний Сергей Копыркин приедет в Армению из Брюсселя, где занимал должность заместителя постоянного представителя России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.



С 2006 по 2011 гг. Сергей Копыркин занимал должность заместителя директора первого департамента стран СНГ МИД России.



В феврале 2017 года дипломату был присвоен ранг Чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.



В декабре 2011 года президент России Дмитрий Медведев объявил благодарность Сергею Копыркину – «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добрососветную работу».



2. Какие заявления делал Сергей Копыркин?



В открытых источников немного сообщений о работе Сергея Копыркина на прежних должностях.



В июне 2006 года, в дни проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, Сергей Копыркин говорил, что «ОДКБ не противопоставляет себя НАТО». В то же время, замечал он, «деятельность НАТО в зоне ответственности ОДКБ находится под пристальным наблюдением».



В сентябре 2006 года Сергей Копыркин говорил, что в МИД России согласны с критикой СНГ, однако настаивают на сохранении сотрудничества в рамках Содружества.



«Действительно, за годы своего существования СНГ не смогло обеспечить интересы всех его участков в формате 12 государств. Результатом стало образование более узких группировок таких как ЕврАзЭС, ОДКБ, а также Союзного государства России и Беларуси. Тем не менее, СНГ как организация и международная структура основана не просто на концептуальных видениях ее лидеров, она существует на основе реально существующих связей. СНГ нужно реформировать, нужна адаптация к новым условиям», - говорил дипломат.



Сергей Копыркин тогда подчеркивал, что проблема неэффективности СНГ не в плохих структурах, плохой концепции сотрудничества или недостаточно выверенной линии России в рамках СНГ. «Ключевую роль здесь играет именно политическая воля глав государств. Судьба СНГ будет зависеть от желания глав государств - участников Содружества, потому что никто никого насильно ни в каких структурах держать не будет», - говорил он.



3. Кто был начальником Сергея Копыркина?



В постоянном представительстве России при Евросоюзе Сергей Копыркин работал под началом Владимира Чижова - одного из самых опытных и жестких российских дипломатов, возглавляющего представительство с сентября 2005 года.



Выступая 4 апреля 2018 года на VII Московской конференции по международной безопасности, Владимир Чижов, в частности, говорил:



«Совсем недавно нас уверяли, что проект ЕС «Восточное партнерство» не направлен против интересов России. Однако мы наблюдаем более чем печальную картину на Украине, которую в определенный момент поставили перед выбором – «вперед в светлое будущее» с Западом или «назад в тёмное прошлое» с Россией. Не хотелось бы нагнетать, но на сегодняшний день попытки заставить некоторые страны сделать аналогичный выбор имеют место на пространстве СНГ и на Западных Балканах».