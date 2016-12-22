Премьер призвал исключить «безликие и бессодержательные» ответы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян призвал сегодня на заседании правительства перестать выдавать «бессодержательные и безликие извещения» в ответ на волнующие общество вопросы.
«В случае конкретных проблем, которые общество адресует правительству или премьер-министру, они часто переадресуются конкретным органам, которые порой выдают в ответ бессодержательные, безликие извещения, в которых нет ни анализа поднятой проблемы, ни указания практических шагов, особенно если вопрос касается новых программ или увеличения бюджетных расходов в сфере данного ведомства»,- сказал премьер-министр.
«Поручаю министру-руководителю аппарата правительства проследить за качеством выполнения распоряжений с учетом указанного», - сказал Карен Карапетян.
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