Парламентские выборы пройдут в Армении 2 апреля 2017 года

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня указ о назначении очередных выборов в Национальное собрание на 2 апреля 2017 года.
Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.
Фото: PAN Photo
Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.
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