Политиком быть сложно, признался Карен Карапетян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в политику его привело «беспокойство за будущее нашей страны».

Премьер-министр сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос Медиамакс о том, под влиянием каких факторов изменилось прежнее убеждение Карапетяна, не считавшего себя политическим деятелем.



«И мне бы очень хотелось, чтобы слово «беспокойство» не воспринималось как пафосное»,- отметил премьер-министр.



«Я неоднократно говорил, что для любого управленца высшей радостью и удовольствием является достижение результата в своей сфере»,- добавил глава правительства.



Он отметил, что быть политическим деятелем - сложная задача.



«Никаких частных интересов в моей жизни, к сожалению, сегодня не остается»,- сказал Карен Карапетян.