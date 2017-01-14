Политиком быть сложно, признался Карен Карапетян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в политику его привело «беспокойство за будущее нашей страны».
Премьер-министр сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос Медиамакс о том, под влиянием каких факторов изменилось прежнее убеждение Карапетяна, не считавшего себя политическим деятелем.
«И мне бы очень хотелось, чтобы слово «беспокойство» не воспринималось как пафосное»,- отметил премьер-министр.
«Я неоднократно говорил, что для любого управленца высшей радостью и удовольствием является достижение результата в своей сфере»,- добавил глава правительства.
Он отметил, что быть политическим деятелем - сложная задача.
«Никаких частных интересов в моей жизни, к сожалению, сегодня не остается»,- сказал Карен Карапетян.
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