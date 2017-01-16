Президент Армении: «Нужно стать привлекательными для мирового бизнеса»

Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян сказал сегодня, что нужно активнее привлекать международные компании и разных специалистов в процесс развития Армении, а также необходимо более предметно участвовать в международном разделении труда.

Президент сказал об этом во время совещания, посвященном программе «Юрисдикция Армении».



«Чтобы сделать Армению более привлекательной для международного бизнеса, нам нужно дать второе дыхание реформам, проводимым в судебной, финансовой и налоговой сферах, активнее совершенствовать бизнес-климат, что позволит придать новый стимул развитию страны и реформам в видимом будущем», - сказал Серж Саргсян.



Президент напомнил, что в конце ноября 2016 года в Армении был либерализован процесс перемещения юридических лиц на территорию страны и в обратном направлении.



Президент подчеркнул, что неизменной остается позиция Армении по борьбе с отмыванием денег.



«Параллельно с развитием страны, это для нас - самое главное на данный момент. Мы не будем придумывать ничего нового: будем работать на базе нашего закона, ради развития нашей страны», - сказал Серж Саргсян.



На совещании было отмечено, что помимо базовых положений программы «Юрисдикция Армении» решением правительства был создан фонд «Юрисдикция Армении», регистрация которого находится на финальном этапе.



В связи с реализацией программы «Юрисдикция Армении» президенту будет представляться отчет по результатам каждого квартала.



