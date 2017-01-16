437 просмотров

Президент Армении: «Нужно стать привлекательными для мирового бизнеса»


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Серж Саргсян сказал сегодня, что нужно активнее привлекать международные компании и разных специалистов в процесс развития Армении, а также необходимо более предметно участвовать в международном разделении труда.

Президент сказал об этом во время совещания, посвященном программе «Юрисдикция Армении».

«Чтобы сделать Армению более привлекательной для международного бизнеса, нам нужно дать второе дыхание реформам, проводимым в судебной, финансовой и налоговой сферах, активнее совершенствовать бизнес-климат, что позволит придать новый стимул развитию страны и реформам в видимом будущем», - сказал Серж Саргсян.

Президент напомнил, что в конце ноября 2016 года в Армении был либерализован процесс перемещения юридических лиц на территорию страны и в обратном направлении.

Президент подчеркнул, что неизменной остается позиция Армении по борьбе с отмыванием денег.

«Параллельно с развитием страны, это для нас - самое главное на данный момент. Мы не будем придумывать ничего нового: будем работать на базе нашего закона, ради развития нашей страны», - сказал Серж Саргсян.

На совещании было отмечено, что помимо базовых положений программы «Юрисдикция Армении» решением правительства был создан фонд «Юрисдикция Армении», регистрация которого находится на финальном этапе.

В связи с реализацией программы «Юрисдикция Армении» президенту будет представляться отчет по результатам каждого квартала.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Письмо герою «Авроры» | Январь 16, 2017 18:07
Наиль Аллабердин. Вы дарите надежду...

Письмо герою «Авроры» | Январь 16, 2017 17:56
Сона Акопян. “Наверное, нужно верить в Бога, если в Него верите Вы”

Политика | Январь 16, 2017 17:52
Президент Армении: «Нужно стать привлекательными для мирового бизнеса»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017