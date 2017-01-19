Царукян cформирует «широкий блок»

Ереван /Медиамакс/. Глава Национального олимпийского комитета Армении, депутат парламента Гагик Царукян заявил сегодня о возвращении в политику и формировании широкого блока.

«Вы знаете, что я никогда не стремился к власти, я всегда говорил и продолжаю повторять, что не хочу должностей ради славы и собственных амбиций. После известных событий февраля 2015 года я закрыл страницу своей политической деятельности, не допустив, чтобы мирные и справедливые требования народа перелились в столкновение и кровопролитие. Я никогда не простил бы себе возможных человеческих жертв и благодарен народу за понимание. Я не жалею, что на том этапе, когда безоговорочная поддержка народа была очевидной, мы сумели принять правильное решение, избежав кровопролития и необратимых потерь, и не поставили под удар стабильность и безопасность Армении и Арцаха», - говорится в заявлении.



Гагик Царукян сказал, что «ни одна политическая сила или политик так и не сумели восполнить пробел, образовавшийся на политическом поле» после его ухода.



«Я бы воздержался от участия в политических процессах, если бы видел, что наша страна идет по правильному пути, экономика развивается, а уровень благополучия народа растет. К сожалению, у нас наблюдается высокий уровень эмиграции, слабая и нездоровая экономика, постоянный рост бедности, высокий уровень безработицы и неуверенность в будущем. Я не могу оставаться безразличным к судьбе своего народа, особенно когда ко мне ежедневно обращаются тысячи граждан, призывая вернуться в политику. Ко мне обращаются мои товарищи из «Процветающей Армении», с которыми я прошел долгий путь, представители многих партий и общественных организаций, которые уверены, что мое возвращение поможет исправить эту тяжелую ситуацию. За последние месяцы я провел множество встреч также с представителями общественно-политических и бизнес-кругов Диаспоры, а также с представителями интеллигенции, которые также призывают меня вернуться в политику»,- сказал Царукян.



«Парламентские выборы 2017 года станут судьбоносными для будущего Армении. Имея в виду внутренние и внешние вызовы, а также общественный спрос на мое возвращение в политику, я заявляю, что открываю перевернутую страницу политической деятельности и приму участие в парламентских выборах 2017 года, сформировав широкий блок. Наши двери открыты для всех политических сил и политиков, которых волнует будущее нашей страны»,- говорится в заявлении.