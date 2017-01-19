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Ашотян прокомментировал возвращение Царукяна в политику


Армен Ашотян
Армен Ашотян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Зампредседателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян положительно оценил намерение Гагика Царукяна и партии «Процветающая Армения» (ППА) участвовать в парламентских выборах 2 апреля.

Он сказал, что инициировав конституционные реформы, власти создали «фундамент, на основе которого политическую систему можно сделать более открытой и гибкой».

«Любая политическая команда, которой есть что сказать народу, может должным образом выступить с разумной программой, имеет право попробовать свои силы на предстоящих выборах, и это следует приветствовать. Заявление Гагика Царукяна было заявкой на участие в выборах, и это может принести пользу политической гонке, независимо от того, насколько мы согласны с некоторыми замечаниями, содержащимися в заявлении, независимо от того, насколько они сходятся с нашими четкими замечаниями. Думаю, нас ждет интересная борьба», - говорится в заявлении Армена Ашотяна.

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