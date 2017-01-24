Президент Армении заявил о важности «серьезных перемен»

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что предстоящие «два-три года будут очень важными, поворотными».

Об этом президент сказал 21 января, на встрече с участниками молодежного сбора 16-го съезда РПА.



«В этом году мы вступили во второе 25-летие нашей государственности. Оно своей эффективностью должно несколько раз превосходить первое 25-летие, и для этого есть все предпосылки. Берясь за конституционные реформы, мы стремились к повышению уровня эффективности управления в нашей стране. Первые два-три года будут очень важными, поворотными.



Я рад, что правительство Армении во главе с премьер-министром приступило к системным, структурным реформам. Без серьезных изменений мы не сможем добиться того, к чему стремится наш народ, к чему стремимся мы все, и ради чего мы готовы на многое», - сказал Серж Саргсян.