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Президент Армении заявил о важности «серьезных перемен»


Серж Саргсян
Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что предстоящие «два-три года будут очень важными, поворотными».

Об этом президент сказал 21 января, на встрече с участниками молодежного сбора 16-го съезда РПА.

«В этом году мы вступили во второе 25-летие нашей государственности. Оно своей эффективностью должно несколько раз превосходить первое 25-летие, и для этого есть все предпосылки. Берясь за конституционные реформы, мы стремились к повышению уровня эффективности управления в нашей стране. Первые два-три года будут очень важными, поворотными.

Я рад, что правительство Армении во главе с премьер-министром приступило к системным, структурным реформам. Без серьезных изменений мы не сможем добиться того, к чему стремится наш народ, к чему стремимся мы все, и ради чего мы готовы на многое», - сказал Серж Саргсян.

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