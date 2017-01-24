Овик Абрамян покидает правящую партию Армении

Ереван/Медиамакс/. Бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян подал заявление о выходе из Республиканской партии Армении (РПА).

Эту информацию Овик Абрамян подтвердил в беседе с газетой «Аравот» и радио «Свобода».



Экс-премьер сказал, что выступит с заявлением завтра.



Овик Абрамян является вице-председателем РПА, членом исполнительного органа и совета партии.



Медиамакс отмечает, что 8 сентября 2016 года, объявив о своей отставке с поста премьер-министра, Овик Абрамян сказал, что в течение всей своей «политической биографии боролся против политического раскола, работая над возведением мостов для сотрудничества».



Овик Абрамян также подчеркивал, что «как активный участник политической жизни, продолжит выполнять свою миссию по преодолению раскола в обществе».