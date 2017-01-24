Посол ЕС: Хорошее проведение выборов откроет новую дверь для Армении

Ереван /Медиамакс/. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский сказал сегодня, что правительство Армении конструктивно подходит к надлежащей организации предстоящих парламентских выборов.

Говоря о проблемах, связанных с установкой камер слежения на избирательных участках, посол ЕС сказал:



«Мы непосредственно не участвуем в этих обсуждениях, но я знаю, что стороны стараются прийти к оптимальному решению. Думаю, можно найти точки соприкосновения с компанией, подавшей заявку».



По его словам, ЕС предоставляет Армении не только большую финансовую помощь (7 млн евро), но и политическую в форме консультаций, нацеленных на то, чтобы договоренности, достигнутые между властью и оппозицией вокруг избирательных реформ, были осуществлены надлежащим образом.



Глава делегации ЕС отметил, что качественные и прозрачные выборы откроют новую «дверь» для сотрудничества Армения-ЕС.