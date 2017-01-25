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Обсуждена идея армяно-российского инвестиционного фонда



Ереван/Медиамакс/. Встреча глав правительств России и Армении Дмитрия Медведева и Карена Карапетяна в расширенном составе прошла вчера в Москве.

Помимо традиционных направлений сотрудничества стороны обсудили также вопросы, связанные с активизацией расширения взаимодействия по новым направлениям и привлечения российского капитала в армянский бизнес посредством совместных проектов, передает пресс-служба правительства Армении.

Было рассмотрено также предложение армянской стороны по созданию армяно-российского инвестиционного фонда, который позволит финансировать считающиеся первоочередными для Армении отрасли экономики. Российская сторона положительно оценила предложение.

Стороны коснулись также создания зоны свободной торговли на границе Армении и Ирана и участия российских компаний в данном процессе. Дмитрий Медведев выразил мнение, что российские компании проявят интерес в этом отношении.

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