«Лучшей страной для армян будет Армения», заявил премьер

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян заявил, что «лучшей страной для армян будет Армения».

Премьер сказал об этом на встрече с представителями армянской общины в посольстве Армении в России.



«В недалеком прошлом я был одним из вас. Я прекрасно знаю, что вы все живете с оглядкой, с непосредственным интересом к тому, что происходит в Армении», - сказал Карен Карапетян.



По его словам, чувство гордости и достоинства у армян зависит от того, как чувствует себя Армения.



«Я обещаю, что наша команда сделает все возможное»,- сказал глава правительства.



Говоря об отношениях Армения-Диаспора, Карен Карапетян отметил, что Диаспора является преимуществом Армении, и о важности этих отношений можно говорить долго.



«Нам нужно понять, что это две половинки одного целого. Я вижу огромный потенциал вовлечения армянской диаспоры в строительство нашей страны. В первую очередь, мне хотелось бы, чтобы отношения Армении и Диаспоры на строились на том заблуждении, что Армению интересуют только инвестиции и благотворительность Диаспоры»,- сказал премьер-министр.



Говоря о концепции развития Армении, Карен Карапетян отметил четыре основных элемента: независимость, безопасность, справедливость и интеллект.



«У нас нет иного выбора: нам нужно осуществлять умное управление во всех сферах. Человеческий капитал – высшая ценность нашей страны», - отметил премьер-министр.