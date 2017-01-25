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«Лучшей страной для армян будет Армения», заявил премьер


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян заявил, что «лучшей страной для армян будет Армения».

Премьер сказал об этом на встрече с представителями армянской общины в посольстве Армении в России.

«В недалеком прошлом я был одним из вас. Я прекрасно знаю, что вы все живете с оглядкой, с непосредственным интересом к тому, что происходит в Армении», - сказал Карен Карапетян.

По его словам, чувство гордости и достоинства у армян зависит от того, как чувствует себя Армения.

«Я обещаю, что наша команда сделает все возможное»,- сказал глава правительства.

Говоря об отношениях Армения-Диаспора, Карен Карапетян отметил, что Диаспора является преимуществом Армении, и о важности этих отношений можно говорить долго.

«Нам нужно понять, что это две половинки одного целого. Я вижу огромный потенциал вовлечения армянской диаспоры в строительство нашей страны. В первую очередь, мне хотелось бы, чтобы отношения Армении и Диаспоры на строились на том заблуждении, что Армению интересуют только инвестиции и благотворительность Диаспоры»,- сказал премьер-министр.

Говоря о концепции развития Армении, Карен Карапетян отметил четыре основных элемента: независимость, безопасность, справедливость и  интеллект.

«У нас нет иного выбора: нам нужно осуществлять умное управление во всех сферах. Человеческий капитал – высшая ценность нашей страны», - отметил премьер-министр.

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