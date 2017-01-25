Овик Абрамян продолжит активно заниматься политикой

Ереван/Медиамакс/. Экс-премьер Армении Овик Абрамян заявил сегодня о выходе из Республиканской партии.

«Я принял одно из сложнейших и важных решений в своей жизни и заявляю, что выхожу из Республиканской партии Армении. Я долго обдумывал это решение. Скажу честно, для меня это было непростое решение, потому что я посвятил партии значительную часть своей жизни – почти два десятилетия»,- говорится в заявлении Овика Абрамяна.



Бывший премьер-министр поблагодарил товарищей за многолетнюю совместную работу.



Он подчеркнул, что командная работа и достоинство каждого члена команды были и остаются приоритетом для него.



«Несомненно, мое место в РПА не останется пусто: придут новые, возможно более умные или целеустремленные. Но мое желание – чтобы они любили родину и заботились о государстве не меньше меня. Я ухожу из РПА, но продолжу активно заниматься политикой, потому что уверен, что у меня достаточно сил, знаний и опыта, чтобы служить своему государству и народу. Я продолжу жить и работать во имя Армении»,- заявил Овик Абрамян.



