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Серж Саргсян «не приветствовал» возвращение Царукяна


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Президент и глава Республиканской партии Армении (РПА) Серж Саргсян сказал, что не приветствовал возвращение Гагика Царукяна в политику.

«Еще два слова о других вызывающих интерес вопросах, в том числе о возвращении Гагика Царукяна в политику и формировании блоков. Скажу очень коротко: я не приветствовал возвращение Гагика Царукяна в политику. Что касается создания блоков или участия в выборах разных политических партий, то, как я говорил раньше, считаю это положительным явлением.

Другой вопрос более чем смешон. Просто смешны попытки людей, желающих подать ситуацию так, будто происходит отток из Республиканской партии. Это глупость: только за последние месяцы в нашу партию вступили более 11000 человек»,- сказал Серж Саргсян, выступая 26 января на заседании совета РПА.

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