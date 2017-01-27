Президент не исключил возможность переноса парламентских выборов

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении, глава Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян не исключил, что парламентские выборы могут состояться не 2 апреля, а через 4-5 дней.

«В последнее время на политическом поле возникли разногласия относительно назначения выборов на 2 апреля. Наши юристы приводят убедительные доводы, что с юридической точки зрения это наиболее эффективное решение.



Скажу честно, помимо юридических формулировок у меня самого есть некоторое беспокойство. Мне хотелось бы 2 апреля и несколько следующих дней посвятить нашим ребятам-героям, их памяти, чествованию. Я не был против в момент подписания указа – не против и сейчас – отложить выборы на 4-5 дней. Но подождем еще немного, пока не определятся другие участники выборов, чтобы мы могли прийти с ними к соглашению – со всеми без исключения. Думаю, ничто нам не помешает, если мы всего на несколько дней отложим выборы. Если мы придем к политическому соглашению, уверен, наши юристы легко смогут обеспечить юридическое обоснование, и процесс выборов не будет нарушен», - сказал Серж Саргсян 26 января, выступая на заседании совета РПА.