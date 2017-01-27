254 просмотров

Виген Саргсян примет участие в предвыборной кампании РПА


Министр обороны Армении Виген Саргсян
Министр обороны Армении Виген Саргсян

Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что как член РПА будет участвовать в предвыборной кампании.

«Я буду участвовать в том объеме, в котором партия посчитает целесообразным»,- сказал министр на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию формирования Вооруженных сил Армении.

Виген Саргсян отметил, что свое участие в предвыборной кампании организует таким образом, чтобы не нарушить дух и букву закона и не нанести ущерб своей служебной деятельности.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Январь 27, 2017 13:47
Выплата страховых средств военнослужащим еще не началась

Армия и Полиция | Январь 27, 2017 13:27
Армения углубит военное сотрудничество с США и Ираном

Политика | Январь 27, 2017 11:24
Виген Саргсян примет участие в предвыборной кампании РПА
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017