Виген Саргсян примет участие в предвыборной кампании РПА

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что как член РПА будет участвовать в предвыборной кампании.
«Я буду участвовать в том объеме, в котором партия посчитает целесообразным»,- сказал министр на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию формирования Вооруженных сил Армении.
Виген Саргсян отметил, что свое участие в предвыборной кампании организует таким образом, чтобы не нарушить дух и букву закона и не нанести ущерб своей служебной деятельности.
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