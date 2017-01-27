Виген Саргсян примет участие в предвыборной кампании РПА

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Виген Саргсян сказал сегодня, что как член РПА будет участвовать в предвыборной кампании.

«Я буду участвовать в том объеме, в котором партия посчитает целесообразным»,- сказал министр на пресс-конференции, приуроченной к 25-летию формирования Вооруженных сил Армении.



Виген Саргсян отметил, что свое участие в предвыборной кампании организует таким образом, чтобы не нарушить дух и букву закона и не нанести ущерб своей служебной деятельности.