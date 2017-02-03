Мы никогда не идем уступки под давлением, сказал президент Армении

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал, что «политические деятели должны обладать гражданским мужеством».

«Если этого нет, то нет смысла заниматься политикой. Трусливым людям в политике уготована жизнь бабочки или подснежника. Бесстрашных людей в мире нет: не боятся только глупцы. Но когда тревога становится страхом –это уже плохо. Когда под воздействием тревоги ты меняешь свои решения, то становишься трусом. Нельзя, никогда нельзя менять свои решения под воздействием давления или страха», - сказал президент Армении, выступая в политической школе «Андраник Маргарян» Республиканской партии Армении (РПА).



«Один из президентов Соединенных Штатов сказал: никогда не бойтесь уступок или переговоров, но никогда не идите на них под давлением. Кеннеди был одним из лучших президентов США, на мой взгляд, и я думаю, его слова прекрасно подходят нашей действительности. Мы никогда не идем на уступки по Карабахскому конфликту под давлением. Мы готовы к взаимным компромиссам, чтобы проблема была решена мирно, без войны, но никакое давление, будь то внутреннее или внешнее, не может иметь значения», - подчеркнул Серж Саргсян.