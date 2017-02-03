ЕС поддержит «амбициозные реформы» армянского премьера

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что европейская повестка входит в число приоритетов внешней политики Армении.

Премьер-министр сказал об этом на встрече с гендиректором Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристианом Даниельсоном.



«Наше сотрудничество основывается на общей системе ценностей и важно для нас. Армения готова продвигать сотрудничество с ЕС в сферах, представляющих взаимный интерес, углублять и укреплять его», - сказал премьер-министр.



Карен Карапетян отметил важность участия Армении в программах COSME и «Горизонт 2020», а также начала переговоров о присоединении к соглашению об общей авиазоне.



«Продвижение переговоров будет важно с точки зрения углубления и обогащения нашего сотрудничества, и в вопросе амбициозных реформ мы с Вами»,- отметил Кристиан Даниельсон.



По словам представителя ЕС, Евросоюз заинтересован, в частности, в сотрудничестве в сфере экономического развития, улучшения бизнес-климата, расширения возможностей информационных технологий, совершенствования инфраструктуры и реформирования системы государственного управления.



Кристиан Даниельсон приветствовал также достижения Армении в сфере ИТ, подчеркнув, что успех Армении в данном направлении может послужить примером для многих стран ЕС.