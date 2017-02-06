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Давид Тоноян возглавил МЧС Армении


Давид Тоноян
Давид Тоноян

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Давида Тонояна с поста первого заместителя министра обороны.

Другим указом президента Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года.

В 1991 году окончил Факультет геологии Ереванского государственного университета, а в 1997 – Военно-дипломатическую академию Российской Федерации.

В 1992-1994 гг. служил в Главном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, в 1994 г. перешел на военную службу в Управление военной полиции минобороны Армении в качестве начальника отдела.

В 1997г. начал службу в Управлении вооружения МО.

В 1998-2004 гг. занимал разные должности при штабе Союзного командования операций НАТО.

В 2004-2007 гг. был представителем ВС Армении в НАТО.

В 2007-2008гг. занимал должность начальника Управления международного военного сотрудничества и оборонных программ минобороны Армении.

В 2008-2010 гг. был начальником Управления оборонной политики минобороны.

С 2 октября 2010 года занимал пост первого замминистра обороны Армении.

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