Давид Тоноян возглавил МЧС Армении

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян подписал сегодня указ об освобождении Давида Тонояна с поста первого заместителя министра обороны.
Другим указом президента Тоноян назначен министром по чрезвычайным ситуациям.
Давид Тоноян родился 27 декабря 1967 года.
В 1991 году окончил Факультет геологии Ереванского государственного университета, а в 1997 – Военно-дипломатическую академию Российской Федерации.
В 1992-1994 гг. служил в Главном управлении МВД по борьбе с организованной преступностью, в 1994 г. перешел на военную службу в Управление военной полиции минобороны Армении в качестве начальника отдела.
В 1997г. начал службу в Управлении вооружения МО.
В 1998-2004 гг. занимал разные должности при штабе Союзного командования операций НАТО.
В 2004-2007 гг. был представителем ВС Армении в НАТО.
В 2007-2008гг. занимал должность начальника Управления международного военного сотрудничества и оборонных программ минобороны Армении.
В 2008-2010 гг. был начальником Управления оборонной политики минобороны.
С 2 октября 2010 года занимал пост первого замминистра обороны Армении.
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