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В Армении будет создан независимый антикоррупционный орган


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в рамках нового законопроекта планируется создать независимый орган по предотвращению коррупции на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц.

На встрече с главой делегации Евросоюза в Армении Петром Свитальским премьер сказал, что в пакете полностью пересмотрены действующие системы декларирования имущества и конфликта интересов.

По словам премьер-министра, проводятся также работы по совершенствованию качества расследования коррупционных преступлений, а также разрабатываются законодательные проекты, направленные на сокращение коррупционных рисков во всех сферах. В этом контексте Карен Карапетян отметил важность активизации обратной связи с общественностью и сотрудничество с партнерами.

Петр Свитальский отметил, что делегация ЕС готова продолжить сотрудничество с правительством Армении в рамках антикоррупционных реформ, намеченных премьер-министром.

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