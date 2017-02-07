В Армении будет создан независимый антикоррупционный орган

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал сегодня, что в рамках нового законопроекта планируется создать независимый орган по предотвращению коррупции на базе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц.

На встрече с главой делегации Евросоюза в Армении Петром Свитальским премьер сказал, что в пакете полностью пересмотрены действующие системы декларирования имущества и конфликта интересов.



По словам премьер-министра, проводятся также работы по совершенствованию качества расследования коррупционных преступлений, а также разрабатываются законодательные проекты, направленные на сокращение коррупционных рисков во всех сферах. В этом контексте Карен Карапетян отметил важность активизации обратной связи с общественностью и сотрудничество с партнерами.



Петр Свитальский отметил, что делегация ЕС готова продолжить сотрудничество с правительством Армении в рамках антикоррупционных реформ, намеченных премьер-министром.