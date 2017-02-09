114 просмотров

Ишхан Закарян подал заявление об отставке


Ишхан Закарян
Ишхан Закарян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Глава Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил спикеру Национального собрания заявление об отставке.

Об этом сегодня на заседании парламента заявила вице-спикер НС Армении Гермине Нагдалян.

Ишхан Закарян занимал должность главы Контрольной палаты с 5 ноября 2007 года.

В январе стало известно, что Ишхан Закарян будет руководить предвыборным штабом блока, возглавляемого Гагиком Царукяном.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 9, 2017 12:28
Ишхан Закарян подал заявление об отставке

Политика | Февраль 9, 2017 11:29
Премьер призвал отказаться от «медвежьих услуг»

Нагорный Карабах | Февраль 9, 2017 09:33
Азербайджан снова применил минометы и гранатометы
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017