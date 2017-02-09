Ишхан Закарян подал заявление об отставке

Ереван/Медиамакс/. Глава Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил спикеру Национального собрания заявление об отставке.
Об этом сегодня на заседании парламента заявила вице-спикер НС Армении Гермине Нагдалян.
Ишхан Закарян занимал должность главы Контрольной палаты с 5 ноября 2007 года.
В январе стало известно, что Ишхан Закарян будет руководить предвыборным штабом блока, возглавляемого Гагиком Царукяном.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.