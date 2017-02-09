Ишхан Закарян подал заявление об отставке

Ереван/Медиамакс/. Глава Контрольной палаты Армении Ишхан Закарян представил спикеру Национального собрания заявление об отставке.

Об этом сегодня на заседании парламента заявила вице-спикер НС Армении Гермине Нагдалян.



Ишхан Закарян занимал должность главы Контрольной палаты с 5 ноября 2007 года.



В январе стало известно, что Ишхан Закарян будет руководить предвыборным штабом блока, возглавляемого Гагиком Царукяном.