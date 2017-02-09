Президент провел совещание с членами СНБ

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении, глава Совета национальной безопасности Серж Саргсян провел сегодня совещание с членами совбеза.
Как сообщает пресс-служба президента Армении, на совещании обсуждался план действий СНБ на 2017 год, разработанный на основе предложений членов Совета национальной безопасности, а также текущие вопросы.
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