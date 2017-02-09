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Президент провел совещание с членами СНБ


Фото: Пресс-служба президента РА

Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении, глава Совета национальной безопасности Серж Саргсян провел сегодня совещание с членами совбеза.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, на совещании обсуждался план действий СНБ на 2017 год, разработанный на основе предложений членов Совета национальной безопасности, а также текущие вопросы.

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