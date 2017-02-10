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Ереван не будет менять свой внешнеполитический курс, считает посол России


Посол России в Армении Иван Волынкин
Посол России в Армении Иван Волынкин

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Посол России в Армении Иван Волынкин сказал, что Армения строит отношения с Европейским союзом без ущерба своим обязательствам в рамках ЕАЭС и ОДКБ.

«Россию и Армению связывают отношения союзнического характера, российский и армянский народы – братские народы. Оба наших государства входят в интеграционные объединения – ЕАЭС и ОДКБ, перед которыми соответственно имеются экономические и политические обязательства их участников. Исходя из приоритетности этих обязательств, естественно, отношения с ЕС строятся не в ущерб им, и все это прекрасно понимают», - сказал дипломат в интервью агентству ТАСС.

Иван Волынкин прокомментировал и предстоящие 2 апреля в Армении парламентские выборы.

«Эти выборы представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления. Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее 1/3 мест в Национальном Собрании. При этом важным моментом является гарантирование «стабильного большинства» в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении. Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс».


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