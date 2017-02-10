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Гагик Царукян избран председателем ППА


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в ходе 9-го съезда партии «Процветающая Армения» (ППА) председателем партии избран депутат, бывший глава ППА Гагик Царукян.

Также он избран руководителем политсовета ППА.

Два года назад Гагик Царукян сложил полномочия главы ППА и объявил о выходе из активной политики, а в прошлом месяце заявил о возвращении в политику.

С февраля 2015 года ППА возглавляла Наира Зограбян.

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