Гагик Царукян избран председателем ППА

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в ходе 9-го съезда партии «Процветающая Армения» (ППА) председателем партии избран депутат, бывший глава ППА Гагик Царукян.
Также он избран руководителем политсовета ППА.
Два года назад Гагик Царукян сложил полномочия главы ППА и объявил о выходе из активной политики, а в прошлом месяце заявил о возвращении в политику.
С февраля 2015 года ППА возглавляла Наира Зограбян.
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