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Блок «Оганян-Раффи-Осканян» подписал меморандум


Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo

Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. В Ереване сегодня было подписано соглашение о создании блока «Оганян-Раффи-Осканян».

Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян, экс-глава МИД Армении, лидер партии «Единение» Вардан Осканян и лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян на предстоящие парламентские выборы пойдут единым блоком.

Члены блока заявили, что осознают необходимость формирования власти нового качества для преодоления внутренних и внешних вызовов и ради выхода из сложившейся ситуации готовы отложить личные амбиции и руководствоваться исключительно государственными интересами.

Сейран Оганян сказал, что члены блока приложат свой опыт для осуществления изменений в системе правления, постараются ликвидировать разрыв между властью и гражданами и развить все отрасли экономики.

«Мы будем внимательны к достоинству каждого гражданина. В годы моего управления на одной плоскости находились и солдаты, и каждый гражданин, потому что мы вместе строили безопасность Армении», - сказал Сейран Оганян.

Вардан Осканян в свою очередь отметил, что все три участника блока стояли у истоков создания независимой Армении и Арцаха.

«Это одна из редких возможностей изменить ситуацию в стране. Мы не сомневаемся, что очень скоро сможем многое изменить в Армении», - сказал Вардан Осканян.

Раффи Ованнисян же заявил, что блок «вступает в невероятную борьбу».

В состав блока «Оганян-Раффи-Осканян» вошли также Народная партия и партия «Справедливость», а также общественные организации «Объединенные армяне», «Красные береты» и «Независимые суды».

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