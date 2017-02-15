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Виген Саргсян возглавил список правящей партии Армении


Виген Саргсян
Виген Саргсян

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван/Медиамакс/. Пропорциональный список Республиканской партии Армении (РПА) на парламентских выборах 2 апреля возглавит министр обороны Армении Виген Саргсян.

В первую десятку списка РПА, состоящего из 64 представителей, вошли:

1. Виген Саргсян, министр обороны
2. Тарон Маркарян, мэр Еревана
3. Арпине Ованнисян, министр юстиции
4. Ара Баблоян, депутат парламента
5. Армен Амирян, министр культуры
6. Армен Ашотян, вице-председатель РПА
7. Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента
8.Маргарит Есаян, депутат парламента
9.Самвел Фарманян, депутат парламента
10. Карен Авагян, депутат парламента. 

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