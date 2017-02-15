Виген Саргсян возглавил список правящей партии Армении

Ереван/Медиамакс/. Пропорциональный список Республиканской партии Армении (РПА) на парламентских выборах 2 апреля возглавит министр обороны Армении Виген Саргсян.
В первую десятку списка РПА, состоящего из 64 представителей, вошли:
1. Виген Саргсян, министр обороны
2. Тарон Маркарян, мэр Еревана
3. Арпине Ованнисян, министр юстиции
4. Ара Баблоян, депутат парламента
5. Армен Амирян, министр культуры
6. Армен Ашотян, вице-председатель РПА
7. Эдуард Шармазанов, вице-спикер парламента
8.Маргарит Есаян, депутат парламента
9.Самвел Фарманян, депутат парламента
10. Карен Авагян, депутат парламента.
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