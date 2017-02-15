153 просмотров

В Ереване проходит шестой раунд переговоров вокруг соглашения с ЕС


Гарегин Мелконян
Гарегин Мелконян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. В Ереване стартовал 6-й этап переговоров вокруг раздела по торговле и инвестициям нового рамочного соглашения Армения-ЕС.

В ходе переговоров планируется обсудить главы соглашения по темам «Торговля услугами», «Защита интеллектуальной собственности», «Санитарные и фитосанитарные средства», а также подвести итоги переговоров по темам «Торговля продукцией», «Урегулирование споров», «Прозрачность», «Технические препятствия для торговли», «Таможенные вопросы», «Конкуренция», «Предприятия с государственным участием», «Торговля и стабильное развитие».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 15, 2017 15:05
Премьер не удивлен тем, что не вошел в список РПА

Политика | Февраль 15, 2017 14:34
В Ереване проходит шестой раунд переговоров вокруг соглашения с ЕС

Общество | Февраль 15, 2017 14:31
Шахин Мирзоев: «Я не ошибся, приехав в Армению»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017