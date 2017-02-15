В Ереване проходит шестой раунд переговоров вокруг соглашения с ЕС

Ереван /Медиамакс/. В Ереване стартовал 6-й этап переговоров вокруг раздела по торговле и инвестициям нового рамочного соглашения Армения-ЕС.

В ходе переговоров планируется обсудить главы соглашения по темам «Торговля услугами», «Защита интеллектуальной собственности», «Санитарные и фитосанитарные средства», а также подвести итоги переговоров по темам «Торговля продукцией», «Урегулирование споров», «Прозрачность», «Технические препятствия для торговли», «Таможенные вопросы», «Конкуренция», «Предприятия с государственным участием», «Торговля и стабильное развитие».