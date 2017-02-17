Блок «Оганян-Раффи-Осканян» намерен добиться «решительных сдвигов»

Ереван/Медиамакс/. Важнейшими направлениями деятельности предвыборного блока «Оганян-Раффи-Осканян» будут обеспечение безопасности Армении и Арцаха и экономический рост Армении.

Об этом сегодня заявили журналистам представители блока.



«Вскоре мы представим наши программы. В своей деятельности наибольшее внимание я буду уделять безопасности Армении и Арцаха, что считаю сегодня задачей номер один», - сказал экс-министр обороны Армении Сейран Оганян.



Представитель партии «Наследие» Армен Мартиросян заметил, что фактор Раффи Ованнисяна и Вардана Осканяна привлечет в Армению большие инвестиции из-за рубежа.



Сам Вардан Осканян отметил важность роли Сейрана Оганяна, который «многие годы руководил структурой, пользующейся наибольшим доверием Диаспоры - армией».



Вардан Осканян в качестве основной задачи назвал развитие экономики Армении, отметив, что в программе блока будут «решительные изменения в мышлении и деятельности».



«В отличие от сегодняшней ситуации, когда бюджет диктует политику, в нашем случае политика будет диктовать бюджет. Мы пойдем на повышение зарплат и создание новых рабочих мест, что вместе с благополучием населения повысит и покупательскую способность людей, а в результате произойдет рост экономики», - сказал Вардан Осканян.



Экс-глава МИД назвал возможным привлечение в Армению из Диаспоры $ 1 млрд в год в виде инвестиций.