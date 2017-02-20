Армяно-российский союз «незаменим», сказал президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал сегодня, что армяно-российский военный союз «незаменим для обеспечения стабильности в этом регионе».

«Ни один военный союз не может быть основан только на эмоциях. Этот союз базируется на четко осознанных с обеих сторон общих интересах и нуждах», - сказал президент, выступая перед участниками оперативного собрания командного состава Вооруженных сил Армении.



«Армения продолжит добросовестно выполнять свои союзнические обязательства в рамках как армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности. В рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по душе, но действия или поведение руководителя или представителя той или иной страны ОДКБ никогда не станет для нас основанием заявлять, что членство Армении в ОДКБ исчерпало себя», - заметил Серж Саргсян.



«Одновременно мы продолжим активно формировать позитивную повестку с НАТО и странами-членами альянса для дальнейшего укрепления международного мира и безопасности. Все эти факторы важны для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать враждебной политики Турции по отношению к Армении», - сказал глава государства.