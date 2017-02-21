БДИПЧ/ОБСЕ начало миссию в Армении

Ереван/Медиамакс/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) сегодня начало осуществление миссии по наблюдению за парламентскими выборами, которые состоятся в Армении 2 апреля.

Глава наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Ян Петерсен сегодня на встрече с журналистами сказал, что миссия в основном будет состоять из 14 экспертов и 28 долгосрочных наблюдателей, которые будут работать в парах на территории всей страны.



Кроме того, в миссии примут участие 250 кратковременных наблюдателей для оценки хода выборов.



По словам Яна Петерсена, накануне прибывшая в Ереван группа наблюдателей встретилась с представителями МИД и Центральной избирательной комиссии Армении.



«Мы надеемся работать с властями, политическими партиями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами», - сказал глава миссии БДИПЧ/ОБСЕ.



Он подчеркнул, что группа будет действовать «открыто и прозрачно, в соответствии с международными стандартами».



«Мы приехали сюда наблюдать, оценивать и выступать с предложениями», - отметил Ян Петерсен.



Предварительное заявление БДИПЧ/ОБСЕ будет обнародовано на следующий день после выборов, а окончательный доклад, включая предложения, будет обнародован через два месяца после завершения выборных процессов.